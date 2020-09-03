 Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.10.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео)

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.

Медсестра тримає коробку з пробірками ПЛР-тестів (picture-alliance/S. Simon)

І коронавірус, і грип - вірусні захворювання. Чимало симптомів грипу й COVID-19 збігаються. Через це багато хто думає, що обидві хвороби не такі вже й небезпечні. Невже обмежувальні заходи, зокрема, карантин і локдаун у багатьох країнах, були марними? Невже від масок - жодної користі? Це не так. Пояснюємо, чому коронавірусні скептики, серед яких і Дональд Трамп, помиляються. 

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Медсестра тримає коробку з пробірками ПЛР-тестів (picture-alliance/S. Simon)

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