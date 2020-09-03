Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео)

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.
І коронавірус, і грип - вірусні захворювання. Чимало симптомів грипу й COVID-19 збігаються. Через це багато хто думає, що обидві хвороби не такі вже й небезпечні. Невже обмежувальні заходи, зокрема, карантин і локдаун у багатьох країнах, були марними? Невже від масок - жодної користі? Це не так. Пояснюємо, чому коронавірусні скептики, серед яких і Дональд Трамп, помиляються.
Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.
Коли почнеться вакцинація від коронавірусу? Чому Німеччина успішна в боротьбі з COVID-19? І коли ми зможемо зняти маски? Відповіді в інтерв’ю DW дає Крістіан Дростен, відомий німецький вірусолог і радник Меркель.
Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.