Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео)

І коронавірус, і грип - вірусні захворювання. Чимало симптомів грипу й COVID-19 збігаються. Через це багато хто думає, що обидві хвороби не такі вже й небезпечні. Невже обмежувальні заходи, зокрема, карантин і локдаун у багатьох країнах, були марними? Невже від масок - жодної користі? Це не так. Пояснюємо, чому коронавірусні скептики, серед яких і Дональд Трамп, помиляються.