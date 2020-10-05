 Коронавірус: Польщу накрила друга хвиля, уряд запроваджує масковий режим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Коронавірус: Польщу накрила друга хвиля, уряд запроваджує масковий режим

Уряд Польщі запроваджує обов'язкове носіння масок в усіх громадських місцях через різке збільшення кількості інфікувань коронавірусом. Вся країна тепер вважатиметься "жовтою зоною".

У Польщі знову запроваджують масковий режим, який діяв весною (на фото: на ринку у Сендзішуві, травень 2020 року)

У Польщі знову запроваджують масковий режим, який діяв весною (на фото: на ринку у Сендзішуві, травень 2020 року)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у четвер, 8 жовтня, що жителі країни повинні будуть носити захисні маски в усіх громадських місцях. Масковий режим запроваджується з 10 жовтня.

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Причиною цього рішення є різке збільшення кількості інфікувань коронавірусом у країні. За останню добу у Польщі підтвердили 4280 заражень, що є новим рекордом.

"До нас дійшла друга хвиля і ми маємо рішуче їй протистояти", - сказав Моравецький, додавши, що уся країна вважатиметься "жовтою зоною", цитує інформагентство AFP.

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Прем'єр Польщі зазначив, що можливе впровадження і додаткових заходів, якщо кількість інфікувань зростатиме. За словами Моравецького, уряд хоче застосувати стратегію, подібну до випробуваної кілька місяців тому. При цьому він запевнив, що наразі немає потреби у повному локдауні.

Прем'єр Польщі повідомив, що загалом по країні 60 відсотків ліжок у лікарнях, призначених для пацієнтів з коронавірусною хворобою, не заповнені. Однак ЗМІ вказують на те, що в найбільш уражених коронавірусною інфекцією регіонах країни зайняті вже майже всі ліжка, відведені у лікарнях для пацієнтів з COVID-19.

За даними Університету Джонса Хопкінса, всього у Польщі офіційно підтверджено 111599 випадків зараження коронавірусом, померли 2867 людей, у яких підтвердили інфікування, 76,4 тисячі пацієнтів одужали.

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