Коронавірус: Німеччина взяла на лікування важкохворих італійців

Німецький військовий літак у суботу, 28 березня, привіз шістьох італійських важкохворих пацієнтів з Бергамо до федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

"У часи найбільшої потреби очевидно, що ми підтримуємо своїх друзів (...) Ось чому ми зараз доставляємо важкохворих пацієнтів з Італії до Німеччини для лікування. Це важливий знак солідарності. Європа повинна триматися разом", - заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), цитує агенція новин dpa.

Пацієнтів з італійських регіонів Ломбардія та П'ємонт відвезуть у клініки в Бохумі, Кельні та Бонні. Раніше Італія доставила шістьох важкохворих італійців у клініки в німецькій Саксонії. Крім того, лікарні в Гамбурзі, Баварії, Берліні та Бранденбурзі також запропонували місця інтенсивної терапії для італійців.

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Крім того, 30 французьких пацієнтів вже вилікувалися в клініках в Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Пфальці, Саарі та Гессені, де Франції запропонували щонайменше 50 місць для лікування. До берлінської клініки "Шаріте" мають привезти ще шістьох важкохворих пацієнтів з Франції.

Нагадаємо, за останніми даними в Італії офіційно зареєстровано 86,4 тисячі інфікованих коронавірусом людей, а також 9134 померлих. У Німеччині зафіксували 53,3 тисячі інфікованих та 399 смертей внаслідок коронавірусу. У Франції зареєстровано 33,4 тисячі заражених коронавірусом та 1995 його жертв.

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