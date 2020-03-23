 Меркель подякувала німцям за дисципліну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

Меркель подякувала німцям за дисципліну

Водночас в уряді Німеччини заявили, що чекати на послаблення обмежувальних заходів до 20 квітня не варто.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) в своєму аудіо-підкасті, записаному вдома у режимі карантину, подякувала співгромадянам за дисципліноване дотримання обмежень. "Кожен і кожна з вас - частина нашої боротьби проти вірусу. Я дякую вам усім за те, що наша країна може на вас розраховувати", - сказала вона у суботу, 28 березня.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), чекати пом'якшення обмежувальних заходів до 20 квітня не варто. 

Нагадаємо, 22 березня Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель домовилися посилити карантинні заходи через епідемію коронавірусу в Німеччині. Головний пункт: більше двох людей не збиратися. Виняток зроблено лише для членів сім'ї, а також людей, які живуть єдиним домашнім господарством. Контакти з іншими людьми зведені до мінімуму, в громадських місцях люди мусять перебувати на відстані не менше 1,5 метра один від одного. Всі гастрономічні заклади, спортзали, перукарні і косметичні студії закриті. Дозволяються поїздки на роботу або для допомоги іншим людям, а також індивідуальні заняття спортом і прогулянки на свіжому повітрі. Раніше на карантин були закриті всі навчальні заклади.

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За дотриманням обмежень стежать адміністративні органи і поліція. У найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія за порушення передбачені штрафи до 25 тисяч євро.

За даними Університету Джонса Гопкінса (США), станом на середину дня 28 березня в Німеччині зафіксовано більше 53 тисяч випадків зараження коронавірусом. Лікарі підтвердили смерть 395 осіб унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.

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