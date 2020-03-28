Італія вийшла на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом

В Італії зафіксовано вже близько 86,5 тисячі випадків зараження коронавірусом. Таким чином Італія, як і США, обійшла Китай щодо кількості інфікованих.
В Італії виявлено вже майже 86,5 тисячі випадків зараження коронавірусом. Такі дані станом на першу половину дня суботи, 28 березня, наводить онлайн-ресурс worldometers.info, що посилається на офіційні підрахунки італійських органів влади.
Як повідомлялося, за минулу добу італійські медики підтвердили майже шість тисяч випадків COVID-19. Натепер за кількістю виявлених інфікованих коронавірусом Італія вийшла на друге місце в світі, обійшовши Китай, де таких випадків налічується понад 81,3 тисячі. Найгірша ситуація щодо кількості хворих на COVID-19 у США - понад 104 тисячі випадків.
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Понад 9,1 тисячі смертей
Крім того, в Італії з початку епідемії жертвами коронавірусу стали 9134 особи. За цим показником Апенніни випереджають усі інші країни світу. Ще майже 11 тисяч людей в Італії уже одужали від цієї хвороби.
Нагадаємо, в Італії діють жорсткі обмеження, мета яких - сповільнити подальше поширення коронавірусу. Влада країни, скоріше за все, продовжить жорсткий загальнонаціональний карантин, термін чинності якого спливає 3 квітня. Найбільше від коронавірусу постраждали північні регіони Італії.
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