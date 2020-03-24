ЄС взяв два тижні на план з порятунку Італії

Глави держав і урядів Євросоюзу домовилися протягом двох тижнів розробити пакет заходів економічної допомоги для найбільш постраждалих від епідемії коронавірусу країн ЄС. Відповідних домовленостей вдалося досягти у четвер, 26 березня, на проведеному в режимі відеоконференції саміті ЄС, передає агенція новин dpa. Згідно з компромісом, уряди країн Єврозони мають запропонувати заходи, що будуть узгоджені на спільних консультаціях.

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Раніше того ж дня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відкинув проєкт спільної заяви учасників саміту ЄС, оскільки вважав запропоновані заходи економічної допомоги недостатніми. Він наполягав на тому, що нові заходи мають бути запропоновані протягом 10 днів - на консультаціях, які завершились пізно ввечері, вдалося збільшити цей термін до двох тижнів.

Відповідальність за розробку пакета заходів економічної допомоги покладена, згідно з домовленістю, не на інституції ЄС - Єврокомісію та Європарламент, а на глав європейських держав і урядів.

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Саме Італія, де від хвороби СOVID-19 вже загинули понад 8200 осіб, вважається найбільш постраждалою від коронавірусу країною Європи. Агенція AFP зазначає, що фінансових ресурсів, щоб самостійно впоратися з економічними наслідками епідемії, у країни практично немає.