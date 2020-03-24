 ЄС взяв два тижні на план з порятунку Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС взяв два тижні на план з порятунку Італії

Лідери країн Євросоюзу змогли домовитись про вжиття термінових заходів фінансової допомоги постраждалим країнам. Італія наполягала на прискоренні ухвалення рішень.

В Італії від коронавірусу померло вже понад 8,2 тисячі людей

В Італії від коронавірусу померло вже понад 8,2 тисячі людей

Глави держав і урядів Євросоюзу домовилися протягом двох тижнів розробити пакет заходів економічної допомоги для найбільш постраждалих від епідемії коронавірусу країн ЄС. Відповідних домовленостей вдалося досягти у четвер, 26 березня, на проведеному в режимі відеоконференції саміті ЄС, передає агенція новин dpa. Згідно з компромісом, уряди країн Єврозони мають запропонувати заходи, що будуть узгоджені на спільних консультаціях.

Поширення коронавірусу

Читайте також: Коронавірус: Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії

Раніше того ж дня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відкинув проєкт спільної заяви учасників саміту ЄС, оскільки вважав запропоновані заходи економічної допомоги недостатніми. Він наполягав на тому, що нові заходи мають бути запропоновані протягом 10 днів - на консультаціях, які завершились пізно ввечері, вдалося збільшити цей термін до двох тижнів.

Відповідальність за розробку пакета заходів економічної допомоги покладена, згідно з домовленістю, не на інституції ЄС - Єврокомісію та Європарламент, а на глав європейських держав і урядів.

Читайте також: МВФ: Криза через коронавірус може стати глибшою за рецесію 2008-2009 років

Саме Італія, де від хвороби СOVID-19 вже загинули понад 8200 осіб, вважається найбільш постраждалою від коронавірусу країною Європи. Агенція AFP зазначає, що фінансових ресурсів, щоб самостійно впоратися з економічними наслідками епідемії, у країни практично немає.

Дивитись відео 01:39

Хто побачить всі ці зачіски в гробах? Італійські політики закликають сидіти вдома (25.03.2020)

DW.COM

На коронавірус у світі захворіли понад пів мільйона людей

Понад пів мільйона людей у світі заразилися коронавірусом. Італія вже майже наздогнала Китай за кількістю інфікованих вірусом SARS-CoV-2. В Європі від хвороби померло понад 15 тисяч осіб. (26.03.2020)  

Також за темою

Lieferando - Lieferdienst

Епідемія COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів 24.03.2020

Оскільки міста по всьому світу перебувають у стані часткової або повної ізоляції через спалах коронавірусу, служби доставки стали своєрідною дошкою порятунку як для клієнтів, так і для ресторанів.

Italien - Bergamo - Coronavirus

В Італії за добу від COVID-19 померло понад 650 осіб 22.03.2020

Загалом у Італії жертвами ускладнень унаслідок коронавірусної інфекції стало майже 5,5 тисячі осіб, повідомляють представники місцевої влади. За останню добу кількість померлих збільшилася на 651 особу.

Coronakrise Chile

Коронавірус: у ЄС готуватимуть заходи з повернення до нормального життя 27.03.2020

Нині усі зуслилля Євросоюзу спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу. Однак лідери ЄС домовилися підготувати заходи з повернення до нормального життя, призупиненого через COVID-19.

Реклама

Докладно

Школа в Україні

Школа в Україні після карантину: можливі сценарії

Міністерство освіти України розробило два сценарії продовження навчання в школах та університетах після карантину.  

Уряд має взяти на себе виплату мінімальної зарплатні на час карантину у сферах, які зупинилися через карантин, вважає бізнес-омбудсмен Марчін Свєнціцький

"Пільги для всіх поспіль - це нонсенс"

Бізнес-обмудсмен закликає владу замість масштабних пільг для бізнесу допомогти тим, хто втратив доходи через карантин.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  