 Коронавірус в Іспанії: 200 тисяч інфікованих, але нових випадків все менше | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Новини

Коронавірус в Іспанії: 200 тисяч інфікованих, але нових випадків все менше

В Іспанії уповільнюється швидкість поширення коронавірусної інфекції. Також фіксують обнадійливі цифри щодо зниження кількості летальних випадків.

Іспанські медпрацівники у місті Леганес

Іспанські медпрацівники у місті Леганес

В Іспанії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у понеділок, 20 квітня, подолала позначку в 200 тисяч. Як повідомив цього дня керівник центру з надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я країни Фернандо Сімон, кількість зафіксованих випадків становить 200210. Позначку в 100 тисяч інфікованих країна подолала ще 1 квітня. Водночас в Іспанії декілька днів фіксують зниження кількості нових випадків захворювання.

Також знижується кількість летальних випадків - число жертв коронавірусної інфекції за останню добу вперше не перевищило позначку в 400 осіб. Загалом в Іспанії вже померли 20852 людини, в яких зафіксували зараження коронавірусом.

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"Сьогодні кількість летальних випадків вперше впала нижче позначки у 400 осіб, ці дані вселяють в нас надію", - заявив Сімон, повідомлє агентство новин dpa. Для порівняння, на початку квітня в країні майже щодня фіксували понад  900 летальних випадків.

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Іспанія посідає друге місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусною інфекцією і третє - за кількістью смертей.

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