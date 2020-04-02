Іспанія випередила Італію за числом хворих на COVID-19

Іспанія вийшла на друге місце за кількістю інфікованих на коронавірус. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на п'ятницю, 3 квітня, у країні заразились 117,7 тисячі людей. Таким чином, Іспанія випередила Італію, де на COVID-19 захворіли понад 115 тисяч людей.

Число померлих від коронавірусу в Іспанії також продовжує збільшуватись - за останню добу зафіксовано 932 летальних випадки, а загалом у країні померли майже 11 тисяч осіб.

Іспанські лікарні переповнені, і дедалі більше людей помирають у будинках для людей похилого віку, які відносяться до найбільш вразливої категорії населення. Загалом у таких установах по країні мешкає 50 тисяч людей, передає агенція Reuters.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Фернандо Гранде-Марласка, найближчим часом уряд може ухвалити продовження жорстких карантинних заходів, які тривають вже два тижні.

США на першомі місці

Перше місце в цьому антирейтингу, як і раніше, посідають США - там SARS-CoV-2 інфікувались 245,5 тисячі людей. При цьому Китай, де у грудні минулого року почався спалах коронавірусної інфекції, опустився на п'яте місце - там заражені 82,4 тисячі. Протягом останньої доби там зареєстровано 31 новий випадок заражень і чотири летальні наслідки коронавірусної хвороби.

Найбільше число жертв коронавірусу зафіксовано в Італії - там від COVID-19 померли 13915 осіб.