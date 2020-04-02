 Іспанія випередила Італію за числом хворих на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

Іспанія випередила Італію за числом хворих на COVID-19

За останню добу в Іспанії від коронавірусу померли понад 900 людей. Тим часом Китаї, який спочатку був епіцентром поширення SARS-CoV-2, число заражених і померлих останніми днями зменшується.

В Іспанії зростає число хворих на коронавірус

В Іспанії зростає число хворих на коронавірус

Іспанія вийшла на друге місце за кількістю інфікованих на коронавірус. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на п'ятницю, 3 квітня, у країні заразились 117,7 тисячі людей. Таким чином, Іспанія випередила Італію, де на COVID-19 захворіли понад 115 тисяч людей.

Число померлих від коронавірусу в Іспанії також продовжує збільшуватись - за останню добу зафіксовано 932 летальних випадки, а загалом у країні померли майже 11 тисяч осіб.

Іспанські лікарні переповнені, і дедалі більше людей помирають у будинках для людей похилого віку, які відносяться до найбільш вразливої категорії населення. Загалом у таких установах по країні мешкає 50 тисяч людей, передає агенція Reuters.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Фернандо Гранде-Марласка, найближчим часом уряд може ухвалити продовження жорстких карантинних заходів, які тривають вже два тижні.

США на першомі місці

Перше місце в цьому антирейтингу, як і раніше, посідають США - там SARS-CoV-2 інфікувались 245,5 тисячі людей. При цьому Китай, де у грудні минулого року почався спалах коронавірусної інфекції, опустився на п'яте місце - там заражені 82,4 тисячі. Протягом останньої доби там зареєстровано 31 новий випадок заражень і чотири летальні наслідки коронавірусної хвороби.

Найбільше число жертв коронавірусу зафіксовано в Італії - там від COVID-19 померли 13915 осіб.

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