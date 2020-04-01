 Іспанія: кількість жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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Новини

Іспанія: кількість жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч

Тільки протягом минулої доби в Іспанії від COVID-19 померли 950 людей.

Число жертв коронавірусу в Іспанії продовжує зростати

Число жертв коронавірусу в Іспанії продовжує зростати

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила поріг в 10 тисяч. Про це у четвер, 2 квітня, повідомив уряд в Мадриді. За останні 24 доби від COVID-19 померли 950 людей, що є найвищим показником за весь час з початку хвилі захворювання у країні. Протягом п'яти днів до цього жертвами хвороби СOVID-19 ставали понад 800 людей щодня.

Загалом в Іспанії коронавірусом інфікувались вже понад 110 тисяч людей. Водночас дедалі більше людей одужує від хвороби, викликаної коронавірусом, - за останніми підрахунками їх вже 4100.

Між тим від початку жорсткого карантину в Іспанії роботу втратили вже близько 900 тисяч людей, у тому числі пів мільйона працівників з тимчасових позицій. Найбільше постраждали туристична та будівельна галузь. Загалом число безробітних у країні досягло 3,5 мільйона, що є найвищим показником з квітня 2017 року.

"Це завжди велика проблема, а зараз ми маємо подвійний виклик: боротися з епідемією та уникати скорочення економіки", - сказав міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Абалос, передає радіостанція RNE. 

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