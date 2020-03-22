Уряд Іспанії пропонує подовжити надзвичайний стан до 26 квітня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після відеоконференції з комітетом науковців, який консультує уряд, оголосив у суботу, 4 квітня, про намір подовжити термін дії надзвичайного стану в країні до 26 квітня.

"Кабінет міністрів у вівторок знову звернеться із запитом до парламенту вдруге подовжити режим надзвичайного стану до опівночі суботи, 25 квітня", - завив Педро Санчес у телезверненні, повідомляє агентство новин AFP.

Парламент Іспанії 26 березня вже подовжував дію надзвичайного стану до 11 квітня. Очікується, що парламент голосуватиме щодо нового подовження 9 квітня.

У телезверненні Санчес наголосив на позитивних наслідках заходів уряду щодо стримування поширення інфекції. "Три тижні ізоляції, що вже минули, дають плоди", - зазначив він.

Зменшення кількості смертей та нових випадків

В Іспанії за останню добу зафіксували 809 летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом. Це вже другий день поспіль, коли в країні фіксують зниження кількості смертей через пандемію. Зростання числа нових випадків захворювання в Іспанії також сповільнилося - зафіксовано 7026 нових заражень. Загальне число зафіксованих випадків досягло 124 736.

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Станом на першу половину дня 4 квітня загальна кількість померлих у країні, у яких зафіксували зараження коронавірусом, становить 11 744 людини. За цим показником Іспанія поступається лише Італії.

Уперше про запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 15 днів через коронавірус в Іспанії було оголошено 14 березня 2020 року. В рамках надзвичайного стану уряд Іспанії отримав всю повноту влади в країні. Зокрема, місцева поліція була підпорядкована міністру внутрішніх справ країни. До боротьби з поширенням коронавірусу уряд отримав право залучити армію. Громадянам було заборонено залишати помешкання, окрім як для пересування на роботу, придбання продовольства і ліків, відвідання медичних центрів та банків, а також для догляду за людьми похилого віку і неповнолітніми. Усі крамниці, окрім як із товарами першої необхідності, були зачинені. Це ж стосується всіх ресторанів, барів, готелів, розважальних та спортивних закладів, шкіл та університетів у всій країні.

З 31 березня обмежувальні заходи урядом країни були посилені - до 9 квітня працівники всіх сфер, які не є життєво важливими, повинні залишатися вдома. Цей крок уряду особливо сильно вдарив по будівельній галузі. За словами Санчеса, це обмеження після Великодня планують скасувати.