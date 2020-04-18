 Уряд Іспанії пропонує продовжити надзвичайний стан до 9 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

Уряд Іспанії пропонує продовжити надзвичайний стан до 9 травня

Попри перші кроки в напрямку послаблення обмежень, уряд Іспанії хоче продовжити надзвичайний стан ще на 15 днів.

Прем'єр Іспанії Педро Санчез вперше оголошує про запровадження карантину

Прем'єр Іспанії Педро Санчез вперше оголошує про запровадження карантину

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у суботу, 18 квітня, що він звертатиметься до парламенту з проханням ухвалити рішення про продовження національного карантину до 9 травня, тобто ще на 15 діб. 

Водночас, за словами Санчеса, уряд також пропонуватиме послабити обмещення щодо дітей, яким буде дозволено залишати свої будинки після 27 квітня. Утім, дітям можна буде виходити на вулиці лише за певних умов і з обмеженнями, додав іспанський прем'єр, не уточнивши при цьому, якими будуть ці обмеження, повідомляє агенція Reuters.

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Ослаблення локдауну в Іспанії

В Іспанії з 13 квітня почали послаблювати запроваджені раніше карантинні обмеження. Через місяць після початку масового локдауну в країні почали працювати деякі будівельні та виробничі фірми. Водночас ще діють жорсткі обмеження на соціальні контакти й заборона на вихід з помешкання без поважних причин. Санчес заявив, що рішення про відновлення роботи деяких галузей економіки було ухвалено після консультацій з науковцями, а подальші кроки залежатимуть від успіхів в боротьбі з епідемією.

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Уперше про запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 15 днів через коронавірус в Іспанії було оголошено 14 березня 2020 року. В рамках надзвичайного стану уряд Іспанії отримав всю повноту влади в країні. Зокрема, місцева поліція була підпорядкована міністру внутрішніх справ країни. До боротьби з поширенням коронавірусу уряд отримав право залучити армію. Громадянам було заборонено залишати помешкання, окрім як для пересування на роботу, придбання продовольства і ліків, відвідування медичних центрів та банків, а також для догляду за людьми похилого віку і неповнолітніми. Усі крамниці, окрім як із товарами першої необхідності, були зачинені. Це ж стосується всіх ресторанів, барів, готелів, розважальних та спортивних закладів, шкіл та університетів у всій країні.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 18 квітня в Іспанії зареєстровано понад 20 тисяч летальних випадків від коронавірусу. Загальне число інфікованих осіб становить понад 190 тисяч.

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Уряд Іспанії пропонує подовжити надзвичайний стан до 26 квітня

Подовження надзвичайного стану до 26 квітня має схвалити парламент країни. В Іспанії другий день поспіль фіксують зниження кількості летальних випадків, викликаних коронавірусною інфекцією. (04.04.2020)  

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