 В Іспанії кількість жертв коронавірусу перевищила 20 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Новини

В Іспанії кількість жертв коронавірусу перевищила 20 тисяч осіб

Протягом останньої доби в Іспанії зафіксовано 565 летальних випадків коронавірусної інфекції. Кількість інфікованих зросла майже на 4,5 тисячі.

За кількістю жертв коронавірусу Іспанія посідає друге місце у Європі

За кількістю жертв коронавірусу Іспанія посідає друге місце у Європі

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померло 565 людей, кількість інфікованих зросла майже на 4,5 тисячі. Загалом у країні станом на день суботи, 18 квітня, інфіковані вже понад 190 тисяч осіб, а загальна кількість летальних випадків становить 20 043, повідомляє агенція новин AP із посиланням на офіційні дані.

Таким чином Іспанія ділить з Італією перші місця у Європі за ключовими показниками. За кількістю летальних випадків від коронавірусу Іспанія займає друге місце у Європі після Італії, за кількістю інфікованих - перше.

Цього тижня представники місцевих органів охорони здоров'я повідомили про існування розбіжності в статистиці смертності та кількості випадків зараження, що надають регіональні адміністрації. Центральний уряд зобов'язав регіони використовувати єдині параметри під час підрахунку і надавати більш точні дані.

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Як повідомлялося, декілька днів тому представники іспанської системи охорони здоров'я повідомили, що епідемія коронавірусу досягла у країні свого піку. З 13 квітня в Іспанії почали послаблювати запроваджені раніше карантинні обмеження. Через місяць після початку масового локдауну в країні почали працювати деякі будівельні та виробничі фірми.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні ухвалення рішення про послаблення обмежень зазначив, що подальші кроки будуть залежати від успіхів в боротьбі з епідемією.

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Наразі мешканцям країни дозволено виходити з дому лише для того, щоби дістатися на роботу, якщо неможливо працювати дистанційно, купити продукти, ліки або вигуляти домашніх тварин. Ці обмеження наразі запроваджені до 25 квітня, однак уряд уже повідомив, що, найімовірніше, вони будуть продовжені щонайменше ще на два тижні.

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