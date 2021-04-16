Коронавірус в Україні: 40 тисяч померлих

Кількість померлих від коронавірусної хвороби в Україні сягнула 40 тисяч осіб, повідомив у понеділок, 19 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. За його даними, станом на 19 квітня в країні зареєстровано 6506 нових випадків інфікування, а 214 осіб померли від COVID-19.

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Також за минулу добу в Україні було госпіталізовано 2387 осіб, одужало 5598 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та в місті Київ (447).

Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 1 953 016 осіб, а одужало від коронавірусної хвороби 1 487 677 пацієнтів.

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Також Степанов повідомив, що за добу 17 квітня в Україні проти COVID-19 було щеплено 1453 людини. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні було щеплено 450 647 осіб. З них отримали першу дозу 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ятеро осіб (із них дві особи отримали першу дозу закордоном).