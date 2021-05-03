 Коронавірус в Україні: вперше з лютого менше 3 тисяч нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: вперше з лютого менше 3 тисяч нових випадків за добу

Упродовж великодньої неділі в Україні виявили 2758 нових випадків COVID-19. Це найнижчий показник з середини лютого.

Медична співробітниця вимірює температуру у лікарні в Харкові

Медична співробітниця вимірює температуру у лікарні в Харкові

Протягом минулої доби в Україні виявили 2758 випадків інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 3 травня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

Таким чином це стало найнижчою добовою кількістю випадків COVID-19, виявлених в Україні за період з 15 лютого. Тоді коронавірус було підтверджено у 2332 пацієнтів. Однак кількість інфікувань, виявлених в Україні у вихідні та святкові дні є зазвичай нижчою, обсяги тестування у такі дні теж є меншими. А минула неділя, крім того, припала на Великдень. За добу було здійснено 16 023 тестування.  

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Епідемія COVID-19 в Україні йде на спад

Водночас і перед цим чотири тижні поспіль в Україні щонеділі виявляли дедалі менше випадків COVID-19. Так, тиждень тому Степанов повідомляв про 5062 нові випадки коронавірусу,  зафіксоваих у неділю, два тижні тому - про 6506 випадків, а три тижні тому - про 7856 випадків.

Півтори тисячі госпіталізованих з коронавірусом

Найбільше заражень коронавірусом протягом великодньої неділі було зафіксовано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Також, за словами Степанова, минулої доби в Україні померло 154 особи, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом, а 1591 людину було госпіталізовано з діагнозом COVID-19. При цьому за цей день щеплення в країні отримали лише 177 осіб.

Більше 44 тисяч померлих з COVID-19 в Україні

Загалом від початку пандемії в країні коронавірусом інфікувалося понад два мільйони людей, а 44750 осіб померло із цією недугою. Водночас від початку вакцинації перше щеплення від COVID-19 отримали більше 755 тисяч українців.

Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

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