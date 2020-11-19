Коронавірус в Україні: більше 12 тисяч нових випадків інфікування за добу

В Україні за добу зафіксували 12 079 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у неділю, 22 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 138 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 1134 особи були госпіталізовані, а 4604 - одужали.

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Найбільше нових випадків підтвердили у Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували понад 624 тисячі випадків інфікування, 10951 хворий помер, а одужали - 286,9 тисячі людей.

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Нагадаємо, що 21 листопада в Україні зареєстрували рекордний показник заражень від початку епідемії в країні - 14580. Попередній рекорд був 20 листопада (14 575 нових випадків захворювання на COVID-19). А до цього - 19 листопада (13 357 нових випадки захворювання на COVID-19).

Як повідомлялося, 14 листопада міністр охорони здоров'я України оголосив про свій позитивний результат тесту на коронавірус. Тоді ж Степанов заявив, що самоізолюється вдома та працюватиме дистанційно.

Упродовж минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.

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