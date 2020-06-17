 Коронавірус: ВООЗ заявила про рекордну добову кількість нових випадків у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Новини

Коронавірус: ВООЗ заявила про рекордну добову кількість нових випадків у світі

ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом за останню добу у світі - понад 230 тисяч. Найбільше нових випадків зафіксовано у США, Бразилії, Індії та Південній Африці.

Відділення інтенсивної терапії у лікарні в місті Сан-Паулу в Бразилії

Відділення інтенсивної терапії у лікарні в місті Сан-Паулу в Бразилії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в неділю, 12 липня, повідомила про рекордну добову кількість нових випадків зараження коронавірусом, підтверджених у світі. За даними ВООЗ, за останню добу було зафіксовано 230370 нових інфікувань. Це дещо більше, ніж попередній рекордний показник, про який ВООЗ повідомила 10 липня, - 228102 інфікувань.

Як зазначили у ВООЗ, найбільшие нових випадків за останню добу зафіксовано в США, Бразилії, Індії та Південній Африці. Тим часом добова кількість летальних випадків у світі залишається відносно стабільною та становить близько п'яти тисяч померлих, повідомляє агентство новин Reuters.

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Загалом, за даними ВООЗ, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 12,5 мільйона, понад 560 тисяч людей з коронавірусом померли. За даними Університету Джонса Хопкінса, кількість зафіксованих випадків становить понад 12,7 мільйона, померли більш ніж 566 тисяч людей з коронавірусом, понад сім мільйонів пацієнтів одужали.

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