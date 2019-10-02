Королева Єлизавета ІІ підтвердила намір Великобританії вийти з ЄС 31 жовтня

Королева Великобританії Єлизавета ІІ підтвердила наміри уряду країни забезпечити вихід країни зі складу Євросоюзу 31 жовтня. Про це вона заявила під час тронного виступу перед британським парламентом у понеділок, 14 жовтня, повідомляє агенція dpa.

За словами Єлизавети ІІ, уряд на чолі з Борисом Джонсоном має намір працювати над новими партнерськими відносинами з ЄС, заснованими на "вільній торгівлі та дружній співпраці". Вона також додала, що уряд прагне, аби Великобританія "відігравала провідну роль у глобальних справах" та стала "чемпіоном світової вільної торгівлі".

Британський кабінет міністрів буде працювати з ЄС у галузі сільського господарства, риболовлі та торгівлі, щоб "скористатися можливостями, які з'являються завдяки виходу з ЄС", наголосила Єлизавета ІІ. Крім того, уряд, за її словами, має представити законопроєкт, який обмежує свободу пересування громадян ЄС після Brexit.

Як зазначається, королева Єлизавета ІІ прибула до палати лордів, де виступила з промовою, у супроводі свого сина принца Чарльза.

Королева Єлизавета ІІ з принцем Чарльзом у британському парламенту, 14 жовтня 2019 року

Своєю чергою, британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив намір вивести Великобританії з ЄС 31 жовтня, незалежно чи буде досягнуто відповідної угоди між Лондоном та Брюсселем, чи ні. Він також назвав "місією" свого уряду зробити Великобританію "найкращим місцем на землі" - "для життя, роботи і бізнесу", йдеться в тезах його майбутньої промови до парламенту, оприлюднених пресслужбою уряду

Нагадаємо, Джонсон неодноразово наголошував, що Brexit у будь-якому разі відбудеться 31 жовтня. Нещодавно британський прем'єр запропонував новий варіант угоди про вихід з ЄС. Згідно з пропозицією Джонсона, Північна Ірландія, що входить до складу Сполученого Королівства, й після Brexit має залишатися в складі спільного митного простору ЄС. Щодо митного оформлення та перевірок руху товарів, то це має здійснюватися за задумом Джонсона "децентралізовано", в тому числі за допомогою онлайн-формулярів і перевірок на місцях в самих компаніях-імпортерах.

11 жовтня в Єврокомісії повідомили, що ЄС планує пожвавити переговори щодо Brexit з Лондоном.

Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.