 Королева Єлизавета схвалила закон щодо ратифікації угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Королева Єлизавета схвалила закон щодо ратифікації угоди про Brexit

Закон щодо ратифікації угоди про вихід Великобританії з ЄС отримав королівську згоду Єлизавети II. Очікується, що угоду про Brexit очільники ЄС підпишуть вже 24 січня.

Королева Єлизавета схвалила закон, який відкриває шлях до набуття чинності угодою про Brexit

Королева Єлизавета схвалила закон, який відкриває шлях до набуття чинності угодою про Brexit

Британська королева Єлизавета II у четвер, 23 січня, схвалила закон щодо ратифікації угоди про вихід Великобританії з ЄС, який напередодні ухвалила Палата лордів. Королівська згода для закону про ратифікацію відкриває шлях до набуття чинності у Великобританії власне угодою про Brexit, зазначає інформагенція dpa.

Очікується, що вже 24 січня угоду про вихід Великобританії з ЄС підпишуть президент Європейської Ради Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). 29 січня планується ратифікація цієї угоди Європарламентом. 23 січня профільний комітет Європарламенту переважною більшістю голосів підтримав ратифікацію угоди про Brexit.

Коли свій підпис під угодою поставить британський прем'єр Борис Джонсон - поки невідомо. У Великобританії наступним кроком раніше укладені міжнародні договори мають бути перенесені у національне законодавство, щоб вони і надалі зберегли свою чинність.

До цього законопроєкт щодо ратифікації угоди про Brexit підтримали у Палаті лордів і Палаті громад. Закінчення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися у грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Утім, угода про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу королівства з ЄС, тому на Лондон і Брюссель очікують подальші переговори щодо майбутніх торговельних відносин. Їх мають завершити до кінця перехідного періоду - 31 грудня 2020 року.

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