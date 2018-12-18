Конфіскація грошей Лазаренка: США хочуть встигнути до виборів в Україні

У своєму зверненні до суду Округу Колумбія, яке є у розпорядженні DW, міністерство юстиції США звинувачує Павла Лазаренка у затягуванні переговорів щодо мирової угоди. Йдеться про те, скільки грошей з близько 200 мільйонів доларів, арештованих на рахунках українського екс-прем'єра у Швейцарії та в офшорах, він добровільно віддасть, аби уникнути повної конфіскації. Гроші екс-прем'єра США обіцяють повернути Україні. Сполучені Штати попереджають: відлік часу йде на місяці. Мовляв, якщо всі юридичні процедури не будуть завершені до виборів президента в Україні, грошей Лазаренка ані США, ані Україна можуть взагалі не побачити.

Вже чотири місяці роздумів

У серпні, після 14 років судової тяганини навколо питання конфіскації грошей, імовірно незаконно виведених Лазаренком і його подільниками з України, екс-прем'єр погодився розпочати переговори з урядом США про розподіл коштів. Це сталося після того, як шанси українського втікача уникнути конфіскації за рахунок юридичних зачіпок різко впали - внаслідок низки судових ухвал. Водночас, Сполучені Штати більше не хочуть роками чекати на гроші Лазаренка і готові залишити йому частину коштів, аби отримати решту.

Суд дав сторонам два місяці, аби домовитися про розподіл коштів. Утім, Павло Лазаренко затягує перемовини. Як випливає із судових документів, які є в розпорядженні DW, міністерство юстиції США надало українському втікачеві проект угоди про розподіл коштів ще 13 вересня. Згідно із серпневою ухвалою суду округу Колумбія, у сторін був час до середини жовтня, аби домовитись.

Лазаренко тягне час?

Але Павло Лазаренко до середини листопада взагалі не відповідав на пропозиції американських правоохоронців щодо розподілу коштів. 18 грудня сплив черговий термін на переговори, а за лічені дні до того адвокати українця заявили, що навіть не провели консультації з третіми сторонами, аби обговорити пропозиції уряду США.

Тим часом американському мін'юсту, схоже, увірвався терпець. У своєму зверненні до суду міністерство прямо звинуватило Лазаренка у затягуванні часу. Правоохоронці побоюються, що український екс-прем'єр використовує переговори про добровільне повернення частини виведених з України коштів лише для того, аби саботувати судовий процес щодо конфіскації всіх його активів у Швейцарії та низці офшорних юрисдикцій. Американська сторона попереджає про небезпеку зриву процесу конфіскації з огляду на наближення президентських виборів в Україні.

Павло Лазаренко із сином Олександром, 2004 рік

Час до 31 березня

Мін'юст наполягає, аби всі юридичні процедури в Україні, необхідні для завершення судового процесу щодо конфіскації, в разі провалу перемовин з Лазаренком були здійснені до 31 березня - дати виборів президента. У судових документах згадується, зокрема, необхідність передачі з України свідчень сина Павла Лазаренка Олександра, а також низки експертних висновків. Відповідні процедури в рамках міжнародної правової допомоги призупинені, поки між Лазаренком і урядом США тривають переговори щодо розподілу коштів.

Юлія Тимошенко має високі шанси стати наступною президенткою України

Питання, чи дійсно Павло Лазаренко затягне процес до президентських виборів, є доволі делікатним з політичної точки зору. Найвищий президентський рейтинг в Україні, за даними соціологів, на даний момент має Юлія Тимошенко. За даними американського слідства, саме Тимошенко була спільницею Лазаренка у схемах незаконного збагачення. Вона переказала на підконтрольні Лазаренку рахунки щонайменше 162 мільйони доларів, зазначено у матеріалах справи. Ідеться, як раніше встановило слідство, про "відкати" за сприяння підконтрольній Тимошенко енергокомпанії "Єдині енергосистеми України" (ЄЕСУ). Саме ці гроші США обіцяють повернути Україні у разі конфіскації.

У суді адвокати Лазаренка намагалися виключити ці гроші з переліку коштів до конфіскації. Однак суд Округу Колумбія своїм розпорядженням від 23 квітня відмовив екс-прем'єру і у зв'язку з виведенням коштів компанією ЄЕСУ Юлії Тимошенко на рахунки Павла Лазаренка підтвердив обґрунтованість підозр у здирництві і відмиванні грошей.

У разі перемоги Юлії Тимошенко на президентських виборах у Києві може виникнути конфлікт інтересів у питанні повернення грошей Лазаренка. Річ у тім, що всі процедури в рамках міжнародної правової співпраці здійснюються через Генеральну прокуратуру України. Генпрокурора, своєю чергою, призначає президент. Саме Генпрокурор вирішує, коли і в якому вигляді надавати відповідь на запити про міжнародну правову допомогу.

Будь-що встигнути до виборів

Мін'юст США у своєму зверненні до суду вимагає змусити Павла Лазаренка якнайшвидше дати остаточну відповідь, скільки саме грошей він хоче залишити собі, а скільки готовий добровільно перерахувати в американську скарбницю. Остаточна домовленість щодо розподілу грошей, згідно з ухвалою суду, має бути не пізніше 31 січня. Якщо сторони не домовляться до цієї дати, буде негайно відновлено розгляд позову США щодо конфіскації, аби до 31 березня отримати останні необхідні документи з України.

У випадку, якщо Павло Лазаренко до 31 січня не погодиться добровільно віддати погоджену суму коштів, мін'юст США вимагає від суду штрафувати українця на півмільйона доларів що два тижні подальшого затягування ним підписання угод про розподіл коштів.