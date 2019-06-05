 Контактна група у Мінську не змогла домовитися про ″хлібне перемир’я″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

Контактна група у Мінську не змогла домовитися про "хлібне перемир’я"

На зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони не змогли погодити "хлібне перемир’я". Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік висловив сподівання, що це вдасться зробити до наступної зустрічі на початку липня.

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

На зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, яка відбулася в Мінську у середу, 19 червня, сторони не змогли домовилися про початок "хлібного перемир’я" . Про це за підсумками засідання повідомив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik).

"З питання перемир'я. Незважаючи на очевидну зацікавленість сторін у так званому "хлібному перемир'ї", вони, на жаль, сьогодні не змогли дійти спільної думки щодо тексту спільної заяви", - сказав Зайдік, цитує агентство "Інтерфакс". Він висловив сподівання, що сторонам вдасться домовитися про перемир’я до або під час наступного засідання ТКГ, яке заплановане на початок липня. Зайдік наголосив, що це перемир'я, а також протимінна діяльність дуже важливі для мирного населення. Нагадаємо, про підготовку нового перемир'я до засідання ТКГ в Мінську два тижні тому заявив представник Києва в групі  Леонід Кучма.

Крім того, спецпредставник ОБСЄ повідомив, що сторонам поки не вдалося почати розведення сил біля Станиці Луганської, про що йшлося на зустрічі ТКГ два тижні тому. За словами Зайдіка, це сталося через порушення режиму припинення вогню. Він зазначив, що порушення режиму припинення вогню виникли після того, як сторони висловили свій намір про розведення сил. "До того порушень режиму припинення вогню досить довго не було", - сказав спецпредставник ОБСЄ. Він додав, що не може передбачити точну дату розведення сил.

DW.COM

Запропонована українською стороною ініціатива про заборону вогню на Донбасі стосується очевидних провокацій з районів із цивільними об'єктами, запевнив представник України у ТКГ Леонід Кучма. (06.06.2019)

На пропозиції в ТКГ заборонити вогонь у відповідь під час бойових дій на Донбасі та зняти "блокаду" ОРДЛО Генпрокуратура відреагувала відкриттям трьох кримінальних проваджень, сказав Юрій Луценко. (07.06.2019)

Як зазначила речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер у повідомленні про підсумки засідання ТКГ у соціальній мережі Facebook, "безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до так званого "хлібного перемир'я". В цих умовах СММ ОБСЄ повинна отримати надійний та безпечний доступ по всій території України згідно її мандату".

Оліфер також переказала озвучену на засіданні ТКГ позицію Леоніда Кучми щодо можливості відновлення торговельних відносин з ОРДЛО. "Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торговельних обмежень стосовно ОРДЛО", - зазначив Кучма.

Тим часом російський представник у ТКГ Борис Гризлов заявив, що не бачить позитивних змін у позиції Києва після обрання нового президента україни. За його словами, українська влада не хоче встановлювати діалог "з Донбасом", також триває блокада непідконтрольних Києву територій. На думку Гризлова, дії нової української влади розходяться з позицією, яку висловили українці під час виборів президента. 

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