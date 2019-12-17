Конституційний суд скасував низку положень судової реформи Зеленського

У середу, 11 березня, Конституційний суд (КС) розглянув на відповідність Основному закону низку положень законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" та визнав їх неконституційними. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КС.

"Йдеться про положення, які регулюють чисельність Верховного суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зарплату суддів Верховного суду, порядок відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного суду", - зазначають у пресслужбі.

Судді також визнали неконституційними норми, які визначали причини звільнення з посади членів Вищої ради правосуддя, положення про принципи функціонування комісії з питань доброчесності та етики та про механізм дисциплінарних проваджень стосовно суддів.

Конституційний суд порекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього рішення.

Майже повне скасування реформи Зеленського

Пакет законів, який ще називають судовою реформою Володимира Зеленського, було ухвалено у жовтні минулого року. Вони передбачали скорочення кількості суддів Верховного суду до 100 осіб та розпуск складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Експерти кажуть, що Конституційний суд визнав неконституційними майже всі положення судової реформи Зеленського

Тепер серед норм, які були визнані неконституційними, "Судово-юридична газета" називає передбачене реформою Зеленського скорочення Верховного Суду з 200 до 100 суддів, зменшення суддівської винагороди суддів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів та прискорення дисциплінарного провадження щодо суддів. Також суд скасував всі норми стосовно існування Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя, зазначає газета.

Критика реформи Зеленського

Після рішення Верховної Ради посли Великобританії, Канади, Німеччини та Євросоюзу висловили своє занепокоєння цією реформою, зазначивши, що вона може містити низку загроз для судової реформи. А у грудні минулого року судову реформу Зеленського жорстко розкритикувала Венеціанська комісія

Вже після підписання законів Зеленським в інтерв'ю DW голова Верховного суду звинуватила українську владу в зазіханні на незалежність судової системи.