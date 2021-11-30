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Конституційний суд Німеччини

У ФРН визнали конституційними жорсткі заходи боротьби з коронавірусом

У ФРН визнали конституційними жорсткі заходи боротьби з коронавірусом 30.11.2021

Конституційний суд Німеччини визнав конституційними комендантську годину та закриття шкіл задля боротьби з COVID-19.

Конституційний суд Німеччини вважає закон про клімат недостатньо жорстким

Конституційний суд Німеччини вважає закон про клімат недостатньо жорстким 29.04.2021

Конституційний суд Німеччини вирішив, що закон про захист клімату має бути жорсткішим. Зміни до закону треба внести до кінця 2022 року.
Німецька розвідка не має шпигувати за іноземцями за кордоном без підстав - суд

Німецька розвідка не має шпигувати за іноземцями за кордоном без підстав - суд 19.05.2020

Конституційний суд ФРН вимагає від Бундестагу змінити закон, який дозволяє Федеральній розвідувальній службі Німеччини необмежено стежити за іноземцями за кордоном.
Програма ЄЦБ з купівлі держоблігацій частково суперечить Конституції Німеччини

Програма ЄЦБ з купівлі держоблігацій частково суперечить Конституції Німеччини 05.05.2020

Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення щодо програми ЄЦБ з купівлі облігацій, яке суперечить рішенню Суду ЄС. Рішення не стосується програми ЄЦБ з підтримки економіки в умовах коронавірусної кризи.
Німеччина дозволяє евтаназію: що це означає

Німеччина дозволяє евтаназію: що це означає 27.02.2020

Конституційний суд Німеччини вирішив, що повна заборона евтаназії суперечить Основному Закону. На можливість супроводу у добровільному рішенні піти з життя в країні сподіваються чимало смертельно хворих пацієнтів.
Коментар: Людина має право на евтаназію

Коментар: Людина має право на евтаназію 27.02.2020

Людина має право на смерть за допомогою евтаназії, вирішив Конституційний суд Німеччини. І це правильно, вважає Астрід Пранґе. Активної евтаназії, втім, рішення суду не стосується.
Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах

Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах 27.02.2020

Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив скаргу мусульманки на заборону носіння хіджабу стажерками-юристками у федеральній землі Гессен.
Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію

Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію 26.02.2020

Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, вирішив Федеральний конституційний суд Німеччини. Заборона евтаназії порушує права тяжкохворих, вважають судді.
У ФРН люди з інвалідністю з опікунами зможуть голосувати на виборах до Європарламенту

У ФРН люди з інвалідністю з опікунами зможуть голосувати на виборах до Європарламенту 16.04.2019

Люди з інвалідністю та психічними розладами, яким призначено опікуна, зможуть брати участь у майбутніх виборах до Європарламенту. Таке рішення ухвалив Федеральний конституційний суд Німеччини.
Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі

Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі 15.08.2018

Незабаром у ФРН можуть дозволити офіційно фіксувати третю стать. Відповідний законопроект схвалив уряд Німеччини.

У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах

У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах 07.08.2018

Активісти у Німеччині подали конституційну скаргу на використання поліцією шпигунських програм для месенджерів. Вони важають, що перехоплення повідомлень громадян порушує право на приватне життя.
У ФРН визнали конституційною плату за суспільно-правові ЗМІ

У ФРН визнали конституційною плату за суспільно-правові ЗМІ 18.07.2018

Запроваджений з 2013 року обов'язковий грошовий збір за суспільно-правові ЗМІ відповідає нормам основного закону Німеччини, постановили судді Конституційного суду ФРН.
Конституційний суд Німеччини зобов'язав державу визнати третю стать

Конституційний суд Німеччини зобов'язав державу визнати "третю стать" 08.11.2017

Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать". Зміни до законів мають внести до кінця 2018 року.
У Німеччині визнали конституційним видворення потенційних терористів з країни

У Німеччині визнали конституційним видворення потенційних терористів з країни 27.07.2017

Конституційний суд ФРН вирішив, що видворення з Німеччини іноземців, які становлять загрозу, відповідає конституції країни, навіть якщо вони не мають конкретних планів теракту чи нападу.
Заборона ультраправої НДПН провалилася: реакція німецького політикуму

Заборона ультраправої НДПН провалилася: реакція німецького політикуму 17.01.2017

Конституційний суд Німеччини відмовився забороняти праворадикальну партію НДПН, але визнав її ворожою суспільному ладу. DW зібрала реакції на цей вирок.
Конституційний суд ФРН визнав законною програму ЄЦБ з купівлі держоблігацій

Конституційний суд ФРН визнав законною програму ЄЦБ з купівлі держоблігацій 21.06.2016

У Німеччині запроваджена ЄЦБ у 2012 році програма OMT спричинила жорстку критику. Позови з цього приводу подала низка німецьких політиків. Втім, Конституційний суд ФРН їх відхилив.
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