Конституційний суд Німеччини

У Німеччині визнали конституційним видворення потенційних терористів з країни

Конституційний суд ФРН вирішив, що видворення з Німеччини іноземців, які становлять загрозу, відповідає конституції країни, навіть якщо вони не мають конкретних планів теракту чи нападу.