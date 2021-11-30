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Конституційний суд Німеччини визнав конституційними комендантську годину та закриття шкіл задля боротьби з COVID-19.
Конституційний суд Німеччини вирішив, що закон про захист клімату має бути жорсткішим. Зміни до закону треба внести до кінця 2022 року.
Конституційний суд ФРН вимагає від Бундестагу змінити закон, який дозволяє Федеральній розвідувальній службі Німеччини необмежено стежити за іноземцями за кордоном.
Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення щодо програми ЄЦБ з купівлі облігацій, яке суперечить рішенню Суду ЄС. Рішення не стосується програми ЄЦБ з підтримки економіки в умовах коронавірусної кризи.
Конституційний суд Німеччини вирішив, що повна заборона евтаназії суперечить Основному Закону. На можливість супроводу у добровільному рішенні піти з життя в країні сподіваються чимало смертельно хворих пацієнтів.
Людина має право на смерть за допомогою евтаназії, вирішив Конституційний суд Німеччини. І це правильно, вважає Астрід Пранґе. Активної евтаназії, втім, рішення суду не стосується.
Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив скаргу мусульманки на заборону носіння хіджабу стажерками-юристками у федеральній землі Гессен.
Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, вирішив Федеральний конституційний суд Німеччини. Заборона евтаназії порушує права тяжкохворих, вважають судді.
Люди з інвалідністю та психічними розладами, яким призначено опікуна, зможуть брати участь у майбутніх виборах до Європарламенту. Таке рішення ухвалив Федеральний конституційний суд Німеччини.
Незабаром у ФРН можуть дозволити офіційно фіксувати третю стать. Відповідний законопроект схвалив уряд Німеччини.
Активісти у Німеччині подали конституційну скаргу на використання поліцією шпигунських програм для месенджерів. Вони важають, що перехоплення повідомлень громадян порушує право на приватне життя.
Запроваджений з 2013 року обов'язковий грошовий збір за суспільно-правові ЗМІ відповідає нормам основного закону Німеччини, постановили судді Конституційного суду ФРН.
Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать". Зміни до законів мають внести до кінця 2018 року.
Конституційний суд ФРН вирішив, що видворення з Німеччини іноземців, які становлять загрозу, відповідає конституції країни, навіть якщо вони не мають конкретних планів теракту чи нападу.
Конституційний суд Німеччини відмовився забороняти праворадикальну партію НДПН, але визнав її ворожою суспільному ладу. DW зібрала реакції на цей вирок.
У Німеччині запроваджена ЄЦБ у 2012 році програма OMT спричинила жорстку критику. Позови з цього приводу подала низка німецьких політиків. Втім, Конституційний суд ФРН їх відхилив.
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