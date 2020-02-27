Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах

Федеральний конституційний суд Німеччини визнав такою, що відповідає конституції країни, запроваджену в землі Гессен заборону на носіння хіджабу стажерками-юристками, які проходять підготовку в судах. Це рішення було оприлюднене в четвер, 27 лютого. На засіданнях суду стажери повинні дотримуватися нейтральної позиції стосовно релігійних поглядів, зазначається в рішенні суду.
Таким чином Конституційний суд ФРН відхилив скаргу німкені марокканського походження, яка з січня 2017 року стажувалася в одному із судів. У Гессені юристки-мусульманки мають право носити хіджаб під час приблизно дворічного стажування, але не тоді, коли вони виступають представницями правосуддя чи держави.
Схожі норми діють також у інших федеральних землях, зокрема, у Північному Рейні-Вестфалії, Баден-Вюртемберзі та Берліні. В інших землях це питання ніяк не врегульоване. Стажерка з Гессену безуспішно намагалася оскаржити це правило в адміністративних судах, потім звернулася до Конституційного суду, який визнав, що ця заборона порушує право на свободу віросповідання. Проте це порушення виправдовується іншими конституційними принципами Німеччини, зокрема, нейтралітетом держави у питаннях релігії.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Велика різноманітність
Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Шейла
Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хіджаб
У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хіджаб аміра
Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хімар
Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Чадра
Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Нікаб
Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Паранджа
Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.
Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович