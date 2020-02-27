Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах

Федеральний конституційний суд Німеччини визнав такою, що відповідає конституції країни, запроваджену в землі Гессен заборону на носіння хіджабу стажерками-юристками, які проходять підготовку в судах. Це рішення було оприлюднене в четвер, 27 лютого. На засіданнях суду стажери повинні дотримуватися нейтральної позиції стосовно релігійних поглядів, зазначається в рішенні суду.

Таким чином Конституційний суд ФРН відхилив скаргу німкені марокканського походження, яка з січня 2017 року стажувалася в одному із судів. У Гессені юристки-мусульманки мають право носити хіджаб під час приблизно дворічного стажування, але не тоді, коли вони виступають представницями правосуддя чи держави.

Схожі норми діють також у інших федеральних землях, зокрема, у Північному Рейні-Вестфалії, Баден-Вюртемберзі та Берліні. В інших землях це питання ніяк не врегульоване. Стажерка з Гессену безуспішно намагалася оскаржити це правило в адміністративних судах, потім звернулася до Конституційного суду, який визнав, що ця заборона порушує право на свободу віросповідання. Проте це порушення виправдовується іншими конституційними принципами Німеччини, зокрема, нейтралітетом держави у питаннях релігії.