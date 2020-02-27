 Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Конституційний суд Німеччини підтримав заборону на носіння хіджабу стажерками в судах

Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив скаргу мусульманки на заборону носіння хіджабу стажерками-юристками у федеральній землі Гессен.

Конституційний суд ФРН підтримав заборону на хіджаб у судах

Федеральний конституційний суд Німеччини визнав такою, що відповідає конституції країни, запроваджену в землі Гессен заборону на носіння хіджабу стажерками-юристками, які проходять підготовку в судах. Це рішення було оприлюднене в четвер, 27 лютого. На засіданнях суду стажери повинні дотримуватися нейтральної позиції стосовно релігійних поглядів, зазначається в рішенні суду.

DW.COM

З початку серпня в Нідерландах заборонили закривати обличчя у громадських будівлях. Але практично ніхто в країні не хоче стежити за дотриманням нових правил. Запеклі дебати тривають. (02.08.2019)

Санкт-Галлен став другим кантоном Швейцарії, жителі якого на референдумі підтримали заборону одягу, що приховує обличчя. (23.09.2018)

Таким чином Конституційний суд ФРН відхилив скаргу німкені марокканського походження, яка з січня 2017 року стажувалася в одному із судів. У Гессені юристки-мусульманки мають право носити хіджаб під час приблизно дворічного стажування, але не тоді, коли вони виступають представницями правосуддя чи держави.

Схожі норми діють також у інших федеральних землях, зокрема, у Північному Рейні-Вестфалії, Баден-Вюртемберзі та Берліні. В інших землях це питання ніяк не врегульоване. Стажерка з Гессену безуспішно намагалася оскаржити це правило в адміністративних судах, потім звернулася до Конституційного суду, який визнав, що ця заборона порушує право на свободу віросповідання. Проте це порушення виправдовується іншими конституційними принципами Німеччини, зокрема, нейтралітетом держави у питаннях релігії.

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


DW.COM

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Реклама

Докладно

Klima Treibhausgas Symbolbild (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Теплі зими і спекотні літа: до чого треба готуватися Україні

Кліматологи радять уряду вже зараз готуватись до посух, буревіїв, неврожаїв та рекордних витрат електроенергії.  

Автобан поблизу німецького Франкфурта-на-Майні - архівне фото

Смертність на дорогах ФРН у 2019 році була рекордно низькою

Кількість людей, які упродовж 2019 року загинули внаслідок ДТП у Німеччині, була рекордно низькою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  