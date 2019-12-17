Німецька розвідка не має шпигувати за іноземцями за кордоном без підстав - суд

Навіть у своїй діяльності за кордоном Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) має дотримуватися німецької конституції. Відповідне рішення у вівторок, 19 травня, оприлюднив Федеральний конституційний суд (ФКС) Німеччини у місті Карлсруе.

Таким чином, вважають судді, право таємниці листування та свободи преси має розповсюджуватися й на іноземців за кордоном. Тепер німецький Бундестаг повинен внести зміни до закону, який регулює діяльність BND, найпізніше до 2021 року, вирішив ФКС, повідомляє агентство новин dpa.

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Журналісти проти розвідників

Позов до суду було подано правозахисною організацією "Репортери без кордонів" та низкою журналістів з різних країн. Позивачі виступали проти ухваленого в 2016 році закону про реформу BND, який дозволяв німецькій розвідці стежити за електронним листуванням, чатами та дзвінками іноземців, що перебувають за кордонами Німеччини.

Німецькі розвідники могли відстежувати цікаві для них інформаційні потоки за кордоном без жодного конкретного приводу й ділитися отриманими даними з партнерськими спецслужбами з інших країн. Водночас подібна діяльність стосовно німецьких громадян була для BND забороненою. На думку позивачів, яку тепер підтвердив і ФКС, це суперечить основному закону Німеччини.

Подальше масове шпигування можливе

Водночас за наявності належних підстав масове відстеження інформації залишається для німецької розвідки можливим, вирішив суд. Майбутній президент ФКС Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth) пояснив це під час оголошення вироку "надзвичайним суспільним інтересом у дієвій закордонній розвідувальній діяльності в зовнішньополітичних та безпекових інтересах республіки".

Аби уникнути зловживань у такій діяльності судді зобов'язали німецький Бундестаг чітко регламентувати роботу BND за кордоном. Обсяги відстежуваних даних мають визначатися наперед, а інформація щодо з'єднань зберігатися не довше пів року. При цьому комунікація представників окремих чутливих професій, серед яких адвокати та журналісти, має підлягати особливому захисту, а особисті та інтимні подробиці, які будуть встановлені внаслідок такого стеження, мають видалятися одразу.