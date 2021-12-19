Консервативна партія та юніоністська партія Великобританії

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Консервативна та юніоністська партія Великобританії, як офіційно називається ця політична сила, є однією з двох найбільших британських політичних партій. Консервативна партія була заснована 1834 року. Консервативна партія постала з партії торі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.