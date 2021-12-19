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Консервативна партія та юніоністська партія Великобританії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Консервативна партія".

Консервативна та юніоністська партія Великобританії, як офіційно називається ця політична сила, є однією з двох найбільших британських політичних партій. Консервативна партія була заснована 1834 року. Консервативна партія постала з партії торі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чорний тиждень для британського уряду: міністр у справах Brexit іде у відставку

Чорний тиждень для британського уряду: міністр у справах Brexit іде у відставку 19.12.2021

Девід Фрост подав у відставку через незгоду з політикою нинішнього уряду Великобританії, зокрема, щодо посилення карантинних обмежень. До цього Фрост вважався близьким соратником Джонсона.

Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса

Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса 16.10.2021

Убивство депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса британська поліція розслідує як теракт і вбачає можливі зв'язки з ісламістським екстремізмом. 25-річний підозрюваний нападник затриманий.
У Великобританії вбили депутата парламенту від правлячої партії

У Великобританії вбили депутата парламенту від правлячої партії 15.10.2021

На представника Консервативної партії Девіда Емесса напали з ножем, коли він зустрічався з виборцями. Політик помер від поранень. Йому було 69 років.
Британські консерватори закликають до відставки радника Джонсона

Британські консерватори закликають до відставки радника Джонсона 24.05.2020

Британські консерватори закликають піти у відставку Домініка Каммінгса - головного радника прем'єра Великобританії. Він здійснив приватну поїздку, коли країна вже була на карантині, а його дружина мала симптоми COVID-19.
Палата громад британського парламенту схвалила закон про вихід з ЄС

Палата громад британського парламенту схвалила закон про вихід з ЄС 09.01.2020

Палата громад британського парламенту остаточно ухвалила закон про Brexit. Тепер документ ще має затвердити Палата лордів та ратифікувати Європарламент.
У Лондоні мають остаточно ухвалити закон про Brexit

У Лондоні мають остаточно ухвалити закон про Brexit 09.01.2020

Очікується, що Палата громад британського парламенту 9 січня остаточно ухвалить закон про Brexit, однак на нього ще чекатиме завтердження Палати лордів.

Палата громад попередньо схвалила законопроєкт про Brexit

Палата громад попередньо схвалила законопроєкт про Brexit 20.12.2019

Запропонований урядом прем'єр-міністра Великобританії Борисом Джонсоном законопроєкт про Brexit підтримала більшість британських законодавців у Палаті громад. Голосування щодо остаточного ухвалення очікується в січні.
Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла

Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла 13.12.2019

Епітети на кшталт "значимий" та "історичний" використовують надто часто і часто недоречно. Але не зараз: результати цих виборів у Великобританії визначать політику країни на роки, вважає Роберт Мадж.
Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість

Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість 13.12.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що тепер має "потужний мандат на Brexit", а лідер лейбористів Джеремі Корбін іде у відставку.
Коментар: Передріздвяна афера Brexit

Коментар: Передріздвяна афера Brexit 12.12.2019

Схоже на те, що попри низьку популярність серед населення Борис Джонсон фінішує першим на виборах у Великобританії. У порівнянні з Джеремі Корбіном він видається людям меншим злом, пише Бірґіт Маас.
У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори

У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори 12.12.2019

Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року.
Борис Джонсон обіцяє виборцям вийти з ЄС до 31 січня 2020 року

Борис Джонсон обіцяє виборцям вийти з ЄС до 31 січня 2020 року 24.11.2019

В рамках передвиборчої кампанії британський прем'єр заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка виведе країну з Європейського Союзу.
Консерватори Джонсона випереджають лейбористів на 10 відсотків - опитування

Консерватори Джонсона випереджають лейбористів на 10 відсотків - опитування 22.11.2019

За кілька тижнів до парламентських виборів британська Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має 42 відсотки підтримки й на 10 відсотків випереджає опозиційну Лейбористську партію, кажуть соціологи.
Sunday Times назвала імена спонсорів Консервативної партії з Росії

Sunday Times назвала імена спонсорів Консервативної партії з Росії 10.11.2019

Газета Sunday Times повідомила, що має таємну доповідь комітету парламенту з розвідки і безпеки, в якій зазначені імена заможних росіян, які спонсорували британських консерваторів.

Борис Джонсон пообіцяв вибачитися за відтермінування Brexit

Борис Джонсон пообіцяв вибачитися за відтермінування Brexit 03.11.2019

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив що "глибого шкодує" через те, що країна не вийшла зі складу ЄС до 31 жовтня.
Партнери Джонсона відмовились підтримати його план щодо Brexit

Партнери Джонсона відмовились підтримати його план щодо Brexit 17.10.2019

Партнерка британських консерваторів у парламенті - північноірландська Демократична юніоністська партія - відмовилась підтримувати план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про вихід країни з Євросоюзу.
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