У Великобританії вбили депутата парламенту від правлячої партії

Член британського парламенту від правлячої Консервативної партії, 69-річний Девід Емесс помер внаслідок завданих йому кількох ножових поранень. Напад було скоєно в п'ятницю, 15 жовтня, приблизно о 12.05 за місцевим часом під час зустрічі політика з виборцями в методистській церкві в його рідному місті Лі-он-Сі в графстві Ессекс неподалік від Лондона, повідомляє dpa з посиланням на британські ЗМІ.

Поліція вже заарештувала підозрюваного, але інформації про особу 25-річного нападника і підґрунтя атаки поки немає. Звістка про напад викликала бурхливу реакцію в Великобританії. Колега покійного по партії, прем'єр-міністр Борис Джонсон перервав поїздку до Бристоля та повернувся до Лондона. Він заявив, що його сповнюють "шок та сум".

Джастін Портал Уелбі, архієпископ Кентерберійський, написав в Twitter, що він "шокований" тим, що трапилося і молиться за родичів і співробітників Емесса.

"Якщо ми хочемо зберегти нашу демократію, обрані нами народні представники повинні мати можливість жити і працювати, не побоюючись насильства або залякування", - підкреслив священнослужитель.

Емесс був популярним депутатом у Великобританії, він був членом парламенту понад 38 років.