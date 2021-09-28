Паливна криза: Великобританія мобілізує військових

Уряд Великобританії мобілізує військових, щоб впоратися з паливною кризою, яка охопила країну. "Водії вантажівок британської армії приведені в стан готовності і в разі потреби їх залучають до доставки палива", - написав у своєму Twitter в ніч на вівторок, 28 вересня, міністр підприємництва та енергетики Квазі Квартенг.

Останніми днями у Великобританії через брак бензину біля заправок утворилися довгі черги. Британська асоціація автозаправних станцій PRA пояснює брак палива, особливо в містах, панічними покупками для запасів наперед. У деяких регіонах, за даними PRA, спустошені до 90 відсотків бензоколонок. Крім того, в деяких супермаркетах бракує продуктів харчування.

За повідомленнями операторів АЗС Shell, BP і Esso, на британських нафтопереробних заводах достатньо запасів палива. Причина дефіциту бензину і дизельного палива - в нестачі водіїв вантажівок, через що неможливо постачати необхідні обсяги пального від паливних компаній до заправок. За оцінками, по всій країні наразі бракує близько 100 тисяч водіїв, бо багато хто з них після Brexit повернулися до своїх рідних країн, переважно в Східній Європі. Ситуацію ускладнює і пандемія коронавірусу, що перешкоджає навчанню і екзаменації нових водіїв.

Раніше уряд Великобританії на тлі проблем з поставками продовольчих товарів і бензину в країні оголосив про намір видати 10500 робочих віз іноземним робітникам, зокрема 5000 водіям вантажних автомобілів і 5500 фахівцям з переробки м'яса птиці. Очікується, що володарі цих віз зможуть працювати в країні до 24 грудня і таким чином допоможуть своєчасно, до Різдва, заповнити товарами полиці британських супермаркетів і магазинів іграшок.