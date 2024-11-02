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Замість Сунака: британські консерватори обрали нову лідерку

Степан Смишляєв
2 листопада 2024 р.

Уперше лідером Консервативної партії Великобританії стала чорношкіра жінка. Кемі Баденок змінила на цій посаді експрем'єра Ріші Сунака.

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Кемі Баденок
Кемі Баденок обрана лідеркою Консервативної партії ВеликобританіїФото: Dan Kitwood/Getty Images

Консервативна партія Великобританії у суботу, 2 листопада, обрала своєю новою лідеркою Кемі Баденок. Вона змінила на цій посаді колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака, який пішов у відставку після катастрофічних результатів партії на парламентських виборах у липні

Кандидатуру Баденок підтримали 53 806 представників партії, тоді як її конкурент, ексміністр імміграції Роберт Дженрік набрав 41 388 голосів.

Перша чорношкіра жінка на чолі консерваторів

44-річна Баденок народилася у Лондоні в родині вихідців з Нігерії. Вперше вона була обрана до Палати громад парламенту Великобританії в 2017 році. З 2019 року обіймала різні посади в урядах Бориса Джонсона, Ліз Трасс і Ріші Сунака. Зокрема, вона була міністеркою міжнародної торгівлі, міністеркою з питань рівноправ'я і міністеркою у справах місцевого самоврядування, віри та громад.

Баденок стала першою чорношкіра жінкою, обраною на посаду лідера великої британської політичної партії, і четвертою жінкою, яка очолила Консервативну партію після Маргарет Тетчер, Терези Мей і Ліз Трасс.

"Час оновлюватися"

Після обрання Баденок зазначила, що стати лідером партії - це "велика честь", але "завдання, яке стоїть перед нами, важке".

За її словами, консерватори "мають бути чесними щодо того факту, що ми припустилися помилок" і "дозволити порушити стандарти". "Час братися за справу, час оновлюватися", - наголосила політикиня.

На липневих виборах до Палати громад  консерватори зазнали найгіршої поразки з 1832 року. Вони втратили понад 200 місць, скоротивши свою присутність до 121 місця в 650-місному парламенті. Також це стало завершенням 14-річного перебування партії при владі.

 

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