 Коментар: Комік і музикант як альтернатива Порошенку | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.09.2018

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Україна

Коментар: Комік і музикант як альтернатива Порошенку

Фронтмен "Океану Ельзи" і популярний комік опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні, хоча про бажання балотуватися вони не заявляли. Сергій Руденко про те, що це означає.

Керівник Студії Квартал 95 Володимир Зеленський у рейтингах наздоганяє Петра Порошенка

Керівник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський у рейтингах наздоганяє Петра Порошенка

Президентські рейтинги лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука і художнього керівника "Студії "Квартал 95" Володимира Зеленського зараз незначно поступаються показникам основних претендентів на головну посаду в країні - Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Про це свідчать дані двох соціологічних опитувань, оприлюднених цього тижня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і групою "Рейтинг".

Згідно з ними, від 4,6 відсотка до 5,0 відсотків опитаних українців готові проголосувати за Вакарчука, від 6,5 % до 7,8 % - за Зеленського як за президента України. Для порівняння: підтримку Порошенку, згідно з тими ж рейтингами, готові надати 6,5 % і 6,8 % респондентів, Тимошенко - 10,6 % і 13,2 %. Лідерство відомого коміка і музиканта - сигнал чинним українським політикам: якщо не можете дати "хліба", так дайте хоча б "видовищ".

На користь або на зло Порошенку і Тимошенко?

Поява Зеленського і Вакарчука в президентських рейтингах рік тому викликала легке здивування. Ні перший, ні другий досі навіть не заїкалися про свої президентські амбіції. Так, обидва популярні в країні і мають армії шанувальників. Але, очевидно, і комік, і музикант і не задумувались про те, щоб конвертувати свою популярність в посаду президента України. Хоча слід сказати, що Вакарчук нетривалий час був народним депутатом, а Зеленський в серіалі "Слуга народу" зіграв роль вчителя історії, який волею долі став президентом країни.

Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач

Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач

Як би там не було, імена лідера "Океану Ельзи" і художнього керівника "Студії "Квартал 95" опинилися в соцопитуваннях поруч з іменами Тимошенко і Порошенка. Хтось вважає це технологічним прийомом - для зниження або підвищення рейтингу справжніх лідерів президентської кампанії. Хтось - що Святослава і Володимира готують на парламентські вибори 2019 року під чолі партійних проектів. Але справжні мотиви тих, хто вирішив пограти Зеленським і Вакарчуком у соціологічних опитуваннях, до цього часу невідомі.

Фронтмен "Океану Ельзи" та художній керівник "Студії "Квартал 95" поки уникають прямої відповіді на питання, чи балотуватимуться вони в президенти. Принаймні, до офіційного старту виборчої кампанії. Це дозволяє експертам та учасникам перегонів робити різні прогнози і висувати найнеймовірніші версії. А Вакарчуку і Зеленському - перебувати поза зоною "чорного" піару.

Слава - Україні, Володимиру - слава!

Поки Вакарчук і Зеленський зберігають інтригу, про них складають різноманітні меми. Один з них - вітання "Слава - Україні!" - можна сприймати як "Слава (Вакарчук) - Україні!". Але як би не підтрунювали жартівники, поява фронтмена "Океану Ельзи" та відомого коміка- "кварталівця" серед лідерів президентських перегонів свідчить не тільки про рівень їхньої популярності в країні. Це ще й демонстрація недовіри українців до всієї нинішньої політичної еліти країни.

Той, хто намагається представити Вакарчука і Зеленського безвільними скоморохами в руках олігархів - Ігоря Коломойського або Віктора Пінчука, - схоже, сильно помиляється. Лідер гурту "Океан Ельзи" - кандидат фізико-математичних наук, син колишнього міністра освіти, завжди займав активну позицію у громадському житті України. Він був з народом і під час Помаранчевої революції, і під час Євромайдану. Нетривале перебування в парламенті в 2007-2008 роках принесло йому розчарування, і він покинув політику. У Зеленського немає досвіду громадської і політичної діяльності. Але "Квартал 95" на чолі з ним, як не дивно, був і залишається в політиці - шоу-програми студії побудовані на пародіях на основних політичних гравців України.

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Вакарчуку і Зеленському, звісно, далеко до того ж Рональда Рейгана. Не кожен артист може стати президентом країни, особливо - без досвіду управління хоча б на рівні мера або керівника області. Очевидно, розуміють це і Святослав з Володимиром. Тим більше, що в українських реаліях похід в політику рівносильний самогубству для того, хто вже має справжню народну любов і повагу.

Вакарчук і Зеленський візьмуть курс на парламент?

Лідерство Вакарчука і Зеленського в президентській кампанії зараз, звичайно ж, умовне. Про їхній реальний рейтинг можна буде судити лише після офіційного висунення кандидатів в президенти, серед яких їх, у результаті, може і не виявитися. Але не виключено, що вони можуть очолити політичні проекти на виборах до Верховної Ради, які мають відбутися в жовтні 2019 року. Принаймні, соціологія фіксує, що партія "Слуга народу" (за назвою згаданого вище телесеріалу) і умовний "Блок Святослава Вакарчука" можуть подолати прохідний бар'єр на парламентських виборах.

А тому поява Зеленського і Вакарчука в президентських рейтингах може стати прелюдією для їх участі у виборах до Верховної Ради. І перший, і другий, очевидно, будуть не проти цього. Лідер гурту "Океан Ельзи" має чітко артикульовані уявлення про те, якою він хоче бачити Україну. Про це ж зі сцени говорить і відомий комік "Студії "Квартал 95". І як же їм досягти бажаного без заходу в політику? Так, ніяк. Питання - чи треба це успішним і популярним артистам? Чи готові вони пожертвувати всім, що у них зараз є, для того, щоб, засукавши рукава, спробувати змінити Україну? Чи згодні вони відмовитися від нинішнього життя заради політики? Чи зможуть вони бути кращими і більш успішними політиками, ніж всі їхні попередники? Мені здається, ці питання зараз ставлять собі і Вакарчук із Зеленським.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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