 Коментар: Венесуела на роздоріжжі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.01.2019

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Світ

Коментар: Венесуела на роздоріжжі

Опозиціонер Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели. Чим закінчиться ризикована пригода, ніхто не знає, попереджає Ута Тоферн.

Демонстрація проти Ніколаса Мадуро у Каракасі

Демонстрація проти Ніколаса Мадуро у Каракасі

У найбіднішій багатій країні світу нині можливо все. Друге падіння муру. "Арабська весна" з усіма можливими наслідками. Кровопролиття. Або ув'язнення сміливого молодого спікера парламенту Гуйадо і придушення демонстрацій. І повернення у болісне розчарування минулих місяців.

Хуану Гуайдо протягом кількох тижнів вдалось здійснити переворот у настроях населення, на що майже ніхто не міг розраховувати. Він дав нові сили демократично обраному парламенту, "замороженому" у часи правління Чавеса (соціаліст Уго Чавес, президент Венесуели у 1999-2013 рр. - Ред.). Йому вдалось об'єднати навколо себе розколоту венесуельську опозицію. Гуайдо знайшов підтримку навіть у частини традиційних чавістів. Він, котрий шукав діалогу з політичними опонентами ще у часи очолення ним студентського руху, видається правильною людиною для змін у країні. І згідно з конституцією він - принаймні тимчасово - є легітимним главою венесуельської держави, оскільки Ніколас Мадуро, котрий був законним президентом до початку січня цього року, переобрався на другий термін завдяки голосуванню, яке суперечило будь-яким принципам демократії.

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Останні події у Венесуелі мають стати предметом обговорення на Раді Безпеки ООН, вирішили у Вашингтоні. У Росії щодо цього - протилежна думка. Тим часом Ніколас Мадуро оголосив про закриття дипустанов країни в США. (24.01.2019)

Чи є корисною підтримка США?

При всьому цьому оголошення Гуайдо себе виконувачем обов'язків президента залишається більш ніж ризикованим кроком. Особливо демонстративна підтримка його з боку США є палицею на два кінці. Безсумнівно, США мають вагомий вплив у Латинській Америці, однак історія їхньої інтервенційної політики накладає чорну тінь на те, що відбувається. Кожна допомога з СШАдодає чавістам навколо Мадуро нових аргументів та підточує легенду про те, що бідність Венесуели є наслідком "економічної війни", яку ведуть США. І те, що Гуайдо вочевидь погодив свою акцію з США - за кілька хвилин Дональд Трамп уже твітив визнання його виконувачем обов'язків президента - не робить ситуацію менш складною.

І хоча більшість латиноамериканських держав, Канада та генеральний секретар Організації американських держав також доволі швидко офіційно підтримали крок Гуайдо, голосу головного важковика - Мексики - бракує до цього часу. Новий лівопопулістський президент Мексики Лопес Обрадор визнає главою венесуельської держави Мадуро. А Європейський Союз виступає обережно: вимагає вільних виборів і підтримує парламент Венесуели, хоча водночас офіційно не висловлює підтримку тимчасовому президентству Гуайдо.

Утім, вирішальними для продовження існування чавістського режиму є Росія та Китай. Для обох держав Венесуела є стратегічним плацдармом для поширення їхньої геополітичної влади також і на американському континенті. Обидві роками надають фінансову підтримку державному апарту в Каракасі щедрими кредитами, а велика частина гігантських венесуельських резервів нафти уже давно закладена. Нещодавно Росія навіть проводила військові навчання у Венесуелі, на які до країни залітали бойові реактивні літаки.

Як поведуться спецслужби?

Якщо зовнішньополітично США вдасться не тільки опанувати розпалювача війни, а й домовитись з Китаєм або щонайменше спробувати це зробити, є надія на мирне вирішення ситуації у Венесуелі. Однак імовірність такого сценарію низька.

Тож у найближчі години і дні все залежатиме від того, як у самій Венесуелі поведуться горезвісні colectivos - озброєні угруповання чавістів, що користуються підтримкою Мадуро, - та спецслужби. Прихильність армії не однозначна. Міністр оборони країни Падріно не виходить на публіку, але у Twitter повідомив, що армія не підтримає самопроголошеного президента і захищатиме конституцію і суверенітет Венесуели. А це не підтримка Мадуро.

Зараз у Венесуелі можливо все.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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