Команда Зеленського вимагає від Порошенка пропорційну виборчу систему

У команді кандидата в президенти України та керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського виступили із закликом до президента Петра Порошенка забезпечити запровадження пропорційної системи парламентських виборів та задоволення низки інших вимог. Про це йдеться в заяві команди кандидата в президенти.

Таким чином у Зеленського відреагували на слова Порошенка про те, що він почув молодь, що проголосувала проти нього. Тому від президента вимагають до завершення терміну перебування на посаді забезпечити виконання переліку вимог, використовуючи контрольовану ним парламентську більшість, а також керівників правоохоронних органів.

До цього списку належать ухвалення закону про скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів, перезапуск роботи НАЗК шляхом формування нового складу цього органу за участю міжнародних експертів і запровадження зовнішнього аудиту його діяльності, ухвалення виборчого закону для запровадження пропорційної системи з відкритими списками на наступних парламентських виборах.

Також серед вимог команди Зеленського згадується необхідність звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, розблокування роботи Вищого антикорупційного суду, відкликання президентського законопроекту про криміналізацію незаконного збагачення та підтримку аналогічного законопроекту, розробленого за участю міжнародних експертів. Також список містить вимоги позбавити Службу безпеки України та Національну поліцію повноважень у боротьбі з економічною злочинністю, ліквідувати схему "Роттердам+" та розпочати зовнішній аудит Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Ірина Геращенко відреагувала на публікацію вимог команди Зеленського

На цю заяву вже відреагувала перша заступниця глави Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, Порошенко давно вніс до парламенту законопроект про скасування електронного декларування для активістів, але за нього не проголосували ті, хто сьогодні підтримує Зеленського. "Нагадаю "Зе" команді (оскільки "Зе" кандидат на концертах) - зміни до закону ухвалює Верховна Рада, а не президент", - написала Геращенко у Facebook.

3 квітня 2018 року Верховна Рада України відхилила в першому читанні президентський законопроект №6674 і депутатський законопроект №6271, які пропонували скасувати електронне декларування для представників громадських організацій. Також народні депутати не включили до порядку денного сесії низку аналогічних законопроектів.