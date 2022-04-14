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Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.
Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
У Колумбії в період 1996-2016 років повстанське угруповання FARC завербувало до своїх лав понад 18 тисяч неповнолітніх, повідомили у спецтрибуналі з питань миру.
За даними поліції, 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження причетні до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. 17 підозрюваних затримали. Вісьмох шукають.
У Канаді понад 130 людей померли, як вважають, через рекордну спеку, яка охопила також північно-західні штати США.
Одинока дика бджола шукає, де переночувати… У Колумбії про це вже подбали і збудували спеціальні бджолині готелі. Дивіться самі!
Щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота". Особливо сильно постраждали Нікарагуа та Гондурас.
Каву, яку "нафарширували" кокаїном, намагалися доправити з Колумбії до Італії. Білий порошок містився у 500 кавових зернах. Товар виявили в аеропорту Мілана.
У столиці Сполучених Штатів мітингарі повалили мотузками пам'ятник генералу армії Конфедерації Альберту Пайку, а потім облили його запальною сумішшю й підпалили. Цей акт вандалізму обурив Дональда Трампа.
Поки в Україні ще розмірковують про можливість звільнення частини з 52 тисяч ув'язнених, у багатьох кранах світу тюрми вже залишили десятки тисяч в'язнів. До відповідних кроків закликають ООН та ВООЗ.
У Колумбії тривають протести після того, як напередодні масові акції завершилися загибеллю трьох демонстрантів.
Україна уклала угоди про безвізовий режим з Еквадором та Колумбією. Наразі українці можуть подорожувати без оформлення візових документів у 21 країну Латинської Америки, повідомили в міністерстві закордонних справ.
Генпрокурори восьми штатів та округу Колумбія почали розслідування щодо можливого зловживання Facebook монопольним становищем на ринку. ЗМІ повідомили, що аналогічне розслідування почнуть також щодо Google.
Після відкриття кордону з Колумбією на прикордонних переходах утворились величезні черги. Венесуельці кинулись у сусідню країну для придбання найнеобхіднішого в магазинах.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився відкрити деякі ділянки кордону країни з Колумбією в штаті Тачіра.
ЄС і США закликають до негайного звільнення Роберто Марреро, якого затримали спецслужби Венесуели.
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