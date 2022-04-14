Через коронавірус звільняють тисячі ув'язнених (09.04.2020)

Поки в Україні ще розмірковують про можливість звільнення частини з 52 тисяч ув'язнених, у багатьох кранах світу тюрми вже залишили десятки тисяч в'язнів. До відповідних кроків закликають ООН та ВООЗ.