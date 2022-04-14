Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Колумбія

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ 14.04.2022

Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.
У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона 24.10.2021

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей

Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей 11.08.2021

У Колумбії в період 1996-2016 років повстанське угруповання FARC завербувало до своїх лав понад 18 тисяч неповнолітніх, повідомили у спецтрибуналі з питань миру.
Поліція Гаїті: До вбивства президента країни причетні щонайменше 28 осіб

Поліція Гаїті: До вбивства президента країни причетні щонайменше 28 осіб 09.07.2021

За даними поліції, 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження причетні до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. 17 підозрюваних затримали. Вісьмох шукають.
Рекордна спека в Північній Америці: 134 померлих у Канаді

Рекордна спека в Північній Америці: 134 померлих у Канаді 30.06.2021

У Канаді понад 130 людей померли, як вважають, через рекордну спеку, яка охопила також північно-західні штати США.

Готель для одиноких диких бджіл (05.05.2021) 05.05.2021

Одинока дика бджола шукає, де переночувати… У Колумбії про це вже подбали і збудували спеціальні бджолині готелі. Дивіться самі!
Ураган Йота забрав 38 життів у Центральній Америці

Ураган "Йота" забрав 38 життів у Центральній Америці 19.11.2020

Щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота". Особливо сильно постраждали Нікарагуа та Гондурас.

"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах (21.07.2020) 21.07.2020

Каву, яку "нафарширували" кокаїном, намагалися доправити з Колумбії до Італії. Білий порошок містився у 500 кавових зернах. Товар виявили в аеропорту Мілана.

У Вашингтоні демонстранти повалили пам'ятник генералу-конфедерату

У Вашингтоні демонстранти повалили пам'ятник генералу-конфедерату 20.06.2020

У столиці Сполучених Штатів мітингарі повалили мотузками пам'ятник генералу армії Конфедерації Альберту Пайку, а потім облили його запальною сумішшю й підпалили. Цей акт вандалізму обурив Дональда Трампа.

Через коронавірус звільняють тисячі ув'язнених (09.04.2020) 09.04.2020

Поки в Україні ще розмірковують про можливість звільнення частини з 52 тисяч ув'язнених, у багатьох кранах світу тюрми вже залишили десятки тисяч в'язнів. До відповідних кроків закликають ООН та ВООЗ.
У Колумбії тривають антиурядові виступи та безлади

У Колумбії тривають антиурядові виступи та безлади 22.11.2019

У Колумбії тривають протести після того, як напередодні масові акції завершилися загибеллю трьох демонстрантів.

Україна домовилася про безвіз з Еквадором та Колумбією

Україна домовилася про "безвіз" з Еквадором та Колумбією 26.09.2019

Україна уклала угоди про безвізовий режим з Еквадором та Колумбією. Наразі українці можуть подорожувати без оформлення візових документів у 21 країну Латинської Америки, повідомили в міністерстві закордонних справ.
У США почали антимонопольне розслідування щодо Facebook

У США почали антимонопольне розслідування щодо Facebook 06.09.2019

Генпрокурори восьми штатів та округу Колумбія почали розслідування щодо можливого зловживання Facebook монопольним становищем на ринку. ЗМІ повідомили, що аналогічне розслідування почнуть також щодо Google.
Тисячі венесуельців кинулися до Колумбії після відкриття кордону

Тисячі венесуельців кинулися до Колумбії після відкриття кордону 09.06.2019

Після відкриття кордону з Колумбією на прикордонних переходах утворились величезні черги. Венесуельці кинулись у сусідню країну для придбання найнеобхіднішого в магазинах.
Венесуела знову відкрила кордон з Колумбією

Венесуела знову відкрила кордон з Колумбією 08.06.2019

Глава Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився відкрити деякі ділянки кордону країни з Колумбією в штаті Тачіра.

Влада Венесуели звинуватила главу апарату Гуайдо в тероризмі

Влада Венесуели звинуватила главу апарату Гуайдо в тероризмі 22.03.2019

ЄС і США закликають до негайного звільнення Роберто Марреро, якого затримали спецслужби Венесуели.
Інші статті