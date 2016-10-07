 Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей

У Колумбії в період 1996-2016 років повстанське угруповання FARC завербувало до своїх лав понад 18 тисяч неповнолітніх, повідомили у спецтрибуналі з питань миру.

Парад бійців FARC, 2001 рік

Парад бійців FARC (архівне фото)

Колишнє ліворадикальне повстанське груповання FARC у 1996-2016 роках завербувало в Колумбії до свої лав 18,6 тисячі неповнолітніх та використовувало їх у своїй боротьбі з урядом країни. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомив колумбійський спеціальний трибунал з питань миру.

Це число трибунал отримав, порівнявши 31 базу даних державних установ, університетів та громадських організацій жертв конфлікту. У рамках розслідування мають бути допитані також 26 колишніх членів FARC, яких підозрюють у причетності до вербування неповнолітніх. Раніше повстанці стверджували, що діти та підлітки приєднувалися до них добровільно.

Читайте також: У світі в умовах збройних конфліктів живе 426 мільйонів дітей

У 2016 році генеральна прокуратура Колумбії повідомляла, що до лав FARC примусово завербували 11,5 тисячі неповнолітніх. У Колумбії повнолітньою вважається особа, якій виповнилося 18 років.

Мирний процес у Колумбії почався 2016 року, коли тодішній президент країни Хуан Мануель Сантос підписав мирну угоду з FARC, що поклала край 52-річній громадянській війні. З лав угруповання були демобілізовані близько 7000 бійців, і воно стало політичною партією. Внаслідок конфлікту між урядовими військами, лівими повстанцями та правими парамілітарними угрупованнями з 1958 року в Колумбії загинули понад 260 тисяч осіб, сім мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями.

Дивитись відео 02:32

За що дали Нобелівську премію миру-2016? (07.10.2016)

Реклама

Докладно

Талібан використовує мирне населення як живий щит. На фото - житель міста Калаї Нау в провінції Бадгіс несе на руках поранену дитину

Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами

Таліби продовжують наступ. Цивільне населення опинилось у ролі живого щита між ісламістами та афганською армією.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  