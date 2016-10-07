Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей

Колишнє ліворадикальне повстанське груповання FARC у 1996-2016 роках завербувало в Колумбії до свої лав 18,6 тисячі неповнолітніх та використовувало їх у своїй боротьбі з урядом країни. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомив колумбійський спеціальний трибунал з питань миру.

Це число трибунал отримав, порівнявши 31 базу даних державних установ, університетів та громадських організацій жертв конфлікту. У рамках розслідування мають бути допитані також 26 колишніх членів FARC, яких підозрюють у причетності до вербування неповнолітніх. Раніше повстанці стверджували, що діти та підлітки приєднувалися до них добровільно.

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У 2016 році генеральна прокуратура Колумбії повідомляла, що до лав FARC примусово завербували 11,5 тисячі неповнолітніх. У Колумбії повнолітньою вважається особа, якій виповнилося 18 років.

Мирний процес у Колумбії почався 2016 року, коли тодішній президент країни Хуан Мануель Сантос підписав мирну угоду з FARC, що поклала край 52-річній громадянській війні. З лав угруповання були демобілізовані близько 7000 бійців, і воно стало політичною партією. Внаслідок конфлікту між урядовими військами, лівими повстанцями та правими парамілітарними угрупованнями з 1958 року в Колумбії загинули понад 260 тисяч осіб, сім мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями.