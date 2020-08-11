Коли Тихановська повернеться у Мінськ, розповіла голова її штабу

"Ми плануємо повернутися, ми дуже цього хочемо, і чим швидше це відбудеться, тим краще", - відповіла Марія Мороз на запитання кореспондента DW про те, коли вона та кандидатка в президенти Світлана Тихановська мають намір повернутися з вимушеної еміграції в Литві у Білорусь. "Але це відбудеться тоді, коли не буде загроз для наших родин", - додала голова штабу Тихановської.

Переїзд до Литви був несподіваним

За словами Марії Мороз, ані вона сама, ані Тихановська не збиралися емігрувати з Білорусі. "Переїзд до Литви був несподіваним і незапланованим", - каже співрозмовниця DW. Утім, хто його організував та здійснив, вона поки тримає у таємниці. Зазначає лише, що "ані я, ані вона не хотіли їхати з Білорусі, ми хочемо повернутися на батьківщину, до своїх близьких".

Після прибуття до Вільнюса обидві жінки та їхні діти опинилися в умовах карантину, в якому вони перебуватимуть два тижні, - до 25 серпня. Живуть вони разом, в одній квартирі, продукти замовляють через інтернет.

"Умови приблизно такі ж, як у Мінську, - розповідає Мороз. - Звичайна квартира, є дах над головою та харчування. Влада Литви ставиться до нас з розумінням". Мороз почувається добре, "цілком у строю", Тихановській - гірше, "емоційно їй дуже важко", однак обидві продовжують працювати.

Потрібна допомога ЄС в організації діалогу з владою

Зокрема, ініційовано створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади, в який, за задумом Тихановської, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. У перехідний період, за словами Мороз, ця тимчасова рада має забезпечити нормальну життєдіяльність держави. "Щоб не було хаосу та свавілля", - пояснила вона.

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Штаб Тихановської розраховує при цьому на підтримку зарубіжних партнерів. "Ми звертаємося до міжнародного співтовариства, до європейських країн з проханням допомогти нам в організації діалогу з білоруською владою, - сказала Марія Мороз в інтерв'ю DW. - Якщо європейські країни зможуть нам допомогти в організації цього діалогу, ми були б дуже вдячні".