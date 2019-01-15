Клімкін з делегацією дипломатів з ЄС не зміг потрапити до Маріуполя

Очільник МЗС України з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Польщі через складні погодні умови змушений був відмовитись від польоту в Маруіполь.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з міністрами закордонних справ Польщі та країн Балтії у вівторок, 15 січня, не зміг дістатися Маріуполя через складні погодні умови. Про це очільник МЗС України повідомив на свій сторінці у соцмережі Facebook.
"Незважаючи на важкі погодні умови, спробували долетіти до Маріуполя. Екіпаж військових гелікоптерів в умовах туману й загрози обмерзання прийняв рішення повернутися на Дніпровське летовище", - зазначив Клімкін.
Наразі Клімкін зі своїми колегами очільником МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом, Латвії Едгарсом Рінкевичюсом, Естонії Свеном Міксером і Польщі Яцеком Чапутовичем перебуває у Дніпрі. "Зараз із моїми колегами вже в лікарні імені Мечникова в Дніпрі" - написав Клімкін.
Мав показати ситуацію у порту Маріуполя
Як напередодні повідомила прес-служба МЗС України, дипломати збиралися відвідати Маріуполь для ознайомлення з актуальною соціальною та економічною ситуацією, котра наразі ускладнена російською агресією, зокрема, створенням перешкод свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська і Маріуполя.
"Дуже хотів показати нашим друзям Маріупольський порт, у якому зараз всього два кораблі, а колись - вирувало життя", - зазначив Клімкін, додавши, що дипломати організують відео зв'язок з Маріуполем.
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