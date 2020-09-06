 Київ: Провокації з боку ОРДЛО не стануть підставою для зриву мирного процесу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Київ: Провокації з боку ОРДЛО не стануть підставою для зриву мирного процесу

Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву всеосяжного перемир'я на Донбасі, навіть у разі поодиноких провокацій з боку ОРДЛО, наголошують в українській делегації ТКГ.

Конфлікт на Донбасі (архівне фото)

Керівництво української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вирішило, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не стануть підставою для зриву нинішнього перемир'я на Донбасі. Такого висновку дійшли учасники проведеної в неділю, 6 вересня, в Києві наради керівництва української делегації ТКГ, повідомляє офіційний сайт президента України.

"Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - наголосив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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Нарада була присвячена розгляду зроблених напередодні заяв з боку керівництва проросійських сепаратистів щодо погроз відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) поблизу Горлівки. У нараді взяли участь віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран та представники Генштабу України, йдеться в повідомленні.

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Під час обговорення наголошувалося, що "українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню". "Важливо, що це повністю підтверджується також у звітах СММ (Спеціальної моніторингової місії. - Ред.) ОБСЄ", - додав Кравчук.

Інцидент на Донбасі

Раніше цього дня командування Об'єднаних сил заявило про обстріли позицій ЗСУ на Донбасі з боку бойовиків, унаслідок чого дістав поранення один військовослужбовець ЗСУ. Цей інцидент також став предметом детального обговорення під час наради.

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"Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу", - йдеться в повідомленні на сайті українського президента.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна скликає позачергове засідання ТКГ через заяви ватажка самопроголошеного утворення "ДНР" Дениса Пушиліна про наміри у понеділок обстріляти українські позиції.

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Як повідомлялося, з 27 липня на лінії розмежування на Донбасі, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Раніше відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою з врегулювання на Сході України за участі представників ОБСЄ, а також Києва і Москви.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.

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