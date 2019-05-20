 Київ не виключає референдум щодо домовленостей з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Київ не виключає референдум щодо домовленостей з Росією

Українська влада може винести питання мирних домовленостей з Росією на всенародне голосування, заявив глава адміністрації президента Андрій Богдан. Він наголосив, що президент не торгуватиметься територіями та людьми.

Новий голова адміністрації президента України Андрій Богдан

Новий голова адміністрації президента України Андрій Богдан

Адміністрація президента України не виключає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією. Про це ввечері у вівторок, 21 травня, повідомив голова адміністрації президента Андрій Богдан. "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки, проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство вирішило, чи підходять ті чи інші домовленості", - заявив Богдан в ефірі телеканалу "112-Україна".

Він додав, що команда президента шукає компроміси. "Ми змушені шукати компроміси. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми", - зазначив голова АП, відмовившись повідомити деталі. "Є дуже хороше правило, яке існує в дипломатів, не фіксувати свої червоні лінії до того, як ідеш на переговори", - сказав Богдан.

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У березні 2014 року Росія анексувала і незаконно приєднала український півострів Крим. Україна і переважна більшість країн світу анексію не визнає, щодо Росії були запроваджені санкції. За кілька місяців після цього на Донбасі за підтримки Москви були незаконно проголошені так звані "ДНР" і "ЛНР". Низка країн запровадили нові санкції відносно Росії у зв'язку з підтримкою сепаратистів на Сході України.

Київ, зі свого боку, почав "антитерористичну операцію" на Сході України. Встановивши, що РФ надає збройну підтримку незаконним формуванням на Донбасі, був визнаний факт агресії Росії на території України. За даними Організації Об'єднаних Націй, за роки війни в регіоні загинули близько 13 тисяч осіб. Більш як півтора мільйона жителів Донбасу були змушені покинути регіон.

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