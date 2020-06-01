Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона

Китай пригрозив вдатися до жорстких контрзаходів щодо Сполучених Штатів у разі порушення останніми його інтересів. Про це в понеділок, 1 червня, заявив офіційний речник міністерства закордонних справ (МЗС) КНР Чжао Ліцзян, повідомляє інформагенція Reuters.

За словами офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства, Китай рішуче захищатиме свою безпеку і обстоюватиме реалізацію своїх інтересів. Чжао Ліцзян піддав різкій критиці рішення США позбавити Гонконг привілейованого статусу. За його словами, анонсовані Вашингтоном заходи через ухвалення Китаєм закону про національну безпеку Гонконгу є "жорстким втручанням у внутрішні справи Китаю, руйнують американсько-китайські відносини та завдадуть шкоди обом сторонам".

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Водночас представник МЗС Китаю наголосив, що обидві країни могли б отримати користь від двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, 29 травня президент США Дональд Трамп у відповідь на ухвалення китайськими законодавцями закону про національну безпеку Гонконгу звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Тож США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

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Трамп додав, що США відкликають статус самостійної митної території Гонконгу, а також запровадять санкції щодо посадових осіб, які "підривають автономію Гонконгу". Він запевнив, що дії Вашингтона "будуть рішучими та вагомими".