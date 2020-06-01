Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона

У разі порушення Вашингтоном інтересів Пекіна останній залишає за собою право вдатися до жорстких контрзаходів, запевнили в МЗС КНР. Привід для такої заяви - анонсовані Дональдом Трампом заходи через Гонконг.
Китай пригрозив вдатися до жорстких контрзаходів щодо Сполучених Штатів у разі порушення останніми його інтересів. Про це в понеділок, 1 червня, заявив офіційний речник міністерства закордонних справ (МЗС) КНР Чжао Ліцзян, повідомляє інформагенція Reuters.
За словами офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства, Китай рішуче захищатиме свою безпеку і обстоюватиме реалізацію своїх інтересів. Чжао Ліцзян піддав різкій критиці рішення США позбавити Гонконг привілейованого статусу. За його словами, анонсовані Вашингтоном заходи через ухвалення Китаєм закону про національну безпеку Гонконгу є "жорстким втручанням у внутрішні справи Китаю, руйнують американсько-китайські відносини та завдадуть шкоди обом сторонам".
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Водночас представник МЗС Китаю наголосив, що обидві країни могли б отримати користь від двосторонньої співпраці.
Нагадаємо, 29 травня президент США Дональд Трамп у відповідь на ухвалення китайськими законодавцями закону про національну безпеку Гонконгу звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Тож США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.
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Трамп додав, що США відкликають статус самостійної митної території Гонконгу, а також запровадять санкції щодо посадових осіб, які "підривають автономію Гонконгу". Він запевнив, що дії Вашингтона "будуть рішучими та вагомими".
Якщо Пекін застосовуватиме закон про нацбезпеку Гонконгу, Великобританія може поширити на його жителів свій спеціальний статус, заявив очільник британського МЗС Домінік Рааб. (31.05.2020)