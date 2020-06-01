 Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона

У разі порушення Вашингтоном інтересів Пекіна останній залишає за собою право вдатися до жорстких контрзаходів, запевнили в МЗС КНР. Привід для такої заяви - анонсовані Дональдом Трампом заходи через Гонконг.

Напруженні стосунки між Китаєм та США

Китай пригрозив вдатися до жорстких контрзаходів щодо Сполучених Штатів у разі порушення останніми його інтересів. Про це в понеділок, 1 червня, заявив офіційний речник міністерства закордонних справ (МЗС) КНР Чжао Ліцзян, повідомляє інформагенція Reuters.

За словами офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства, Китай рішуче захищатиме свою безпеку і обстоюватиме реалізацію своїх інтересів. Чжао Ліцзян піддав різкій критиці рішення США позбавити Гонконг привілейованого статусу. За його словами, анонсовані Вашингтоном заходи через ухвалення Китаєм закону про національну безпеку Гонконгу є "жорстким втручанням у внутрішні справи Китаю, руйнують американсько-китайські відносини та завдадуть шкоди обом сторонам".

Читайте також: Пекін назвав "варварством" плани США скасувати спецстатус Гонконгу

Водночас представник МЗС Китаю наголосив, що обидві країни могли б отримати користь від двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, 29 травня президент США Дональд Трамп у відповідь на ухвалення китайськими законодавцями закону про національну безпеку Гонконгу звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Тож США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

Читайте також: Закон щодо Гонконгу: ЄС критикує Китай, але проти санкцій

Трамп додав, що США відкликають статус самостійної митної території Гонконгу, а також запровадять санкції щодо посадових осіб, які "підривають автономію Гонконгу". Він запевнив, що дії Вашингтона "будуть рішучими та вагомими".

DW.COM

Лондон оголосив про заходи у відповідь на обмеження автономії Гонконгу

Якщо Пекін застосовуватиме закон про нацбезпеку Гонконгу, Великобританія може поширити на його жителів свій спеціальний статус, заявив очільник британського МЗС Домінік Рааб. (31.05.2020)  

Адміністрація Гонконгу погрожує США

В адміністрації Гонконга розкритикували рішення Дональда Трампа позбавити територію привілеїв. Це рішення у США ухвалили після затвердження закону, завдяки якому Пекін зможе придушувати протести в автономній території. (30.05.2020)  

Також за темою

Deutschland Berlin PK Außenminister Maas

Берлін має намір виступити посередником між Вашингтоном та Пекіном 01.06.2020

ЄС не зацікавлений у тому, щоб розбіжності між КНР та США стали неподоланними, тож ФРН скористається своїм головуванням у ЄС для посередництва між Пекіном і Вашингтоном, наголосив Гайко Маас.

Symbolbild Mike Pompeo in Afghanistan

Вашингтон: Гонконг втратив статус автономії у складі Китаю 28.05.2020

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Гонконг більше не має автономії у складі Китаю. Через це Вашингтон може позбавити Гонконг спеціального статусу, що надає йому пільги у сфері фінансів та торгівлі.

Schweden | Sonderbotschafter Robert C. O'Brien in Stockholm

Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу 24.05.2020

Якщо китайська влада ухвалить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Вашингтон може вдатися до санкцій як щодо Пекіна, так і відносно Гонконгу, застеріг радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн.

Реклама

Докладно

бордель у Німеччині

COVID-19 і німецькі борделі: як пандемія вбиває проституцію

Поки секс-індустрія Німеччини розробляж нові санітарні норми для борделів, політики хочуть заборонити проституцію.  

Укрзалізниця з 1 червня відновила пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення

З 1 червня "Укразалізниця" запускає понад 40 потягів далекого сполучення та 214 приміських поїздів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  