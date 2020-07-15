Китай погрожує США відповісти на санкції за Гонконг

Після запровадження Вашингтоном санкцій проти Пекіна через його політику стосовно Гонконгу Китай погрожує Сполученим Штатам Америки заходами у відповідь.

Китай "твердо протистоїть та суворо засуджує" запровадження Вашингтоном санкцій проти Китаю, йдеться у заяві міністерства закордонних справ КНР, що була поширена у середу, 15 липня. Підписаний президентом США Дональдом Трампом закон, що запроваджує санкції, "порушує міжнародне право і основні норми міжнародних відносин, є грубим втручанням у справи Гонконгу і внутрішні справи Китаю", вважають у МЗС КНР.

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У заяві також йдеться, що "Китай має намір твердо захищати суверенітет і безпеку країни", протистояти зовнішньому втручанню в справи Гонконгу, повідомляє агентство "Інтерфакс". У зв'язку з цим Китай має намір також запровадити санкції проти американських організацій та фізичних осіб, наголошується у заяві.

Санкції США проти Китаю через Гонконг

Напередодні, 14 липня, Дональд Трамп підписав закон, яким запроваджуються нові санкції проти Китаю у зв'язку з його діями щодо Гонконгу. Також глава Білого дому підписав указ про скасування торговельно-економічних преференцій Вашингтона, які діяли протягом багатьох років для цього спеціального адміністративного району КНР. Такі дії Вашингтона стали реакцією на останні дії Пекіна, що обмежують автономію Гонконгу та громадянські свободи його жителів.

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Так, з 1 липня набув чинності закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений найвищим законодавчим органом Китаю. Завдяки цьому документу, зокрема, китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР. Підготовку цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувались сутичками з поліцією і арештами.

Протести в Гонконгу

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Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.