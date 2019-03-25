 Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

У рамках підписаних у Парижі угод між Китаєм та Францією китайська сторона придбає 300 літаків А320 та А350 на загальну суму 30 мільярдів євро, повідомили в Єлисейському палаці.

Літак Airbus A320

Літак Airbus A320

Китайські авіакомпанії придбають у провідного європейського виробника пасажирських літаків - корпорації Airbus - повітряних суден на загальну суму 30 мільярдів євро. Відповідну угоду було підписано в понеділок, 25 березня, за присутності президента Франції Еммануеля Макрона та лідера КНР Сі Цзиньпіна в рамках їхньої зустрічі в Парижі, повідомили в прес-службі Єлисейського палацу.

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Згідно з даними прес-служби французького президента, китайцям за умовами контракту будуть продані 290 літаків Airbus А320 та 10 літаків А350. Макрон назвав укладення цієї угоди "чудовим сигналом" для пожвавлення торговельних відносин між двома країнами.

Ще під час візиту Макрона до КНР січні 2018 року стало відомо про замовлення китайцями 184 літаків Airbus А320. Китай і раніше вважався важливим ринком збуту для Airbus. Досі близько чверті всіх вироблених європейською компанією повітряних суден експортувалися до КНР, нагадує агенція новин dpa. Крім того, Піднебесна - важливий партнер Airbus у виробництві літаків. На китайській території проводиться збірка літаків А319 та А320, зазначає dpa.

Підписана угода - вагомий успіх для Airbus на тлі кризи в американського конкурента - компанії Boeing - внаслідок нещодавньої серії аварій з новим американським середньомагістральним літаком Boeing 737 MAX.

Загалом у Парижі було підписано 15 різноманітних угод про пожвавлення двосторонньої торгівлі на багато мільярдів євро. Серед підписаних документів - угоди про співпрацю в сфері відновлювальної енергетики, енергозбереження та кораблебудування, передає інформагенція Reuters.

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