Китай застеріг своїх науковців та студентів щодо ризиків навчання в США

Влада КНР застерегла своїх громадян щодо ризиків, які можуть виникнути при навчанні в американських університетах. Міністерство освіти Китаю у понеділок, 3 червня, поширило відповідне попередження студентам та науковцям країни, котрі прагнуть здобути освіту або пройти практику у вищих навчальних закладах США, передає агенція новин AFP.

У ньому зокрема вказується, що громадянам КНР треба бути готовими до труднощів, котрі можуть виникнути при одержанні американської візи, а також варто було б "посилити оцінку ризиків" щодо перебування в США. В міністерстві згадали й зростання кількості відмов у видачі візи китайським громадянам американськими дипломатичними представництвами.

Представник китайського міністерства освіти розповів у розмові з журналістами, що в першому кварталі поточного року 13,5 відсотка китайських студенців та науковців, котрі прагнули отримати американську візу, зіштовхнулися з проблемами. Ще 2018 року кількість таких випадків не перевищувала три відсотки, наголосив представник відомства.

Нині близько 360 тисяч китайських студентів зареєстровані на навчання чи проходження практики в американських університетах. Таким чином, вони становлять найчисленнішу групу студентів-іноземців у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа звинуватила Китай у нечесних торговельних практиках та запровадила високі ввізні мита на китайські товари. Пекін відповів на такі дії Вашингтона аналогічними заходами.

Крім того, в квітні цього року голова ФБР Крістофер Рей звинуватив китайську владу в тому, що вона використовує студентів та науковців для промислового шпіонажу в США.