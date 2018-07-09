Керівник МВС ФРН Зеегофер представив свій план щодо біженців

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) представив свій план подальшої політики в питанні біженців. Презентація відбулася в Берліні в вівторок, 10 липня, на чотири тижні пізніше запланованої дати, передає інформагенція dpa.

У виступі Зеегофер наголосив, що план розроблявся не учасниками урядової коаліції, а його відомством. Один з пунктів представленого плану передбачає створення транзитних центрів для шукачів притулку. Крім того, на німецько-австрійському кордоні має бути запроваджений "новий прикордонний режим" з метою не допустити в ФРН тих шукачів притулку, опікуватися якими мають інші країни-члени ЄС.

Міністр також пообіцяв до кінця липня з'ясувати, які саме угоди з країнами-членами ЄС варто укласти для зменшення числа мігрантів. Свій план він назвав "поворотом у питанні політики щодо шукачів притулку". Урядовець також звернув увагу на зростання важливості "національних заходів" на тлі дедалі меншої активності ЄС у цьому плані.

Нагадаємо, раніше Зеегофер заявив про досягнення компромісу з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) в питанні подальшої політики щодо біженців.