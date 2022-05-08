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Кельн

Кельн - місто в Німеччині, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Четверте за кількістю населення місто країни після Берліна, Гамбурга і Мюнхена.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кельн".

Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну

Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну 01.05.2022

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.
Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні

Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні 30.04.2022

Володимир Путін став жертвою бананізму. Відомий німецький художник зобразив президента Росії на стіні будинку в центрі Кельна - у тюремній робі та з бананом на голові.
Летючий госпіталь доставить поранених з України у ФРН

"Летючий госпіталь" доставить поранених з України у ФРН 20.04.2022

A310 MedEvac вилетів з міжнародного аеропорту Кельн/Бонн до польського Жешува. "Летючий госпіталь" доставить поранених з України на лікування до ФРН.
Хода за мир замість карнавалу (фото)

Хода за мир замість карнавалу (фото) 28.02.2022

Німецьке місто Кельн славиться своїм карнавалом. Головне дійство щорічно відбувається в понеділок перед початком Великого посту. Але в 2022 році в Кельні замість карнавалу пройшла багатотисячна демонстрація за мир.

Демонстрація за мир замість традиційного карнавалу в Німеччині (28.02.2022) 28.02.2022

У німецькому Кельні в так званий "трояндовий" понеділок замість традиційної карнавальної ходи понад 50 тисяч людей провели ходу за мир в Україні та проти агресії Росії.

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну 13.02.2022

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
У Німеччині відбулися акції на підтримку України

У Німеччині відбулися акції на підтримку України 31.01.2022

Мітингарі під гаслом "У війни немає кордонів" в Берліні закликали уряд ФРН вплинути на Москву і не дозволити їй розв'язання війни. Акції пройшли також в інших містах.
Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині

Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині 12.01.2022

Червоні троянди, сердечка, улюблені тварини та інші кольорові татуювання з січня 2022 року заборонені у країнах Євросоюзу. Чому і які проблеми тепер можуть виникнути?
Коронавірус у Німеччині: вірусологи наполягають на обмеженні контактів

Коронавірус у Німеччині: вірусологи наполягають на обмеженні контактів 12.11.2021

Через "тривожну ситуацію" з темпами поширення коронавірусу у Німеччині Інститут Роберта Коха наполегливо радить усім, також вакцинованим, обмежити контакти.

Незважаючи на COVID-19: в Німеччині масово відсвяткують 11.11 об 11:11

Незважаючи на COVID-19: в Німеччині масово відсвяткують 11.11 об 11:11 11.11.2021

У Кельні та Дюссельдорфі тисячі людей відзначатимуть 11.11. Доступ до карнавальних заходів дозволений лише вакцинованим та одужалим від коронавірусу.

У мечетях Кельна скликатимуть до молитви через гучномовці (14.10.2021) 14.10.2021

Мусульманське скликання на молитву через гучномовці стане звичним явищем у німецькому місті Кельн. Місцева влада видає відповідні дозволи мечетям. Крок неоднозначно сприйняли у Німеччині. Ось як його пояснюють у місті.
В Кельні 10 тисяч людей вийшли на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти

В Кельні 10 тисяч людей вийшли на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти 29.08.2021

Тисячі людей пройшлися Кельном з нагоди святкування Christopher Street Day. Через пандемію маршрут демонстрації було змінено, щоб уникнути великих скупчень людей.
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