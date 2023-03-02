Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Максим Драбок

9 год. тому 9 год. тому

"Я люблю українську мову". Ці слова тепер можна почути від німців та ще й українською, яка, схоже, в тренді. Принаймні чимало німців записалися на мовні курси. Навіщо німці вчать українську? І як їм дається мова? Репортаж DW.