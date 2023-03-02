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СуспільствоНімеччина

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Максим Драбок
9 год. тому

"Я люблю українську мову". Ці слова тепер можна почути від німців та ще й українською, яка, схоже, в тренді. Принаймні чимало німців записалися на мовні курси. Навіщо німці вчать українську? І як їм дається мова? Репортаж DW.

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