Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

СуспільствоНімеччинаУкраїнська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРНTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоНімеччинаМаксим Драбок9 год. тому9 год. тому"Я люблю українську мову". Ці слова тепер можна почути від німців та ще й українською, яка, схоже, в тренді. Принаймні чимало німців записалися на мовні курси. Навіщо німці вчать українську? І як їм дається мова? Репортаж DW. https://p.dw.com/p/4NZvPРеклама