 Катастрофа MH17: підозрюваних названо, шлях до суду відкрито | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Катастрофа MH17: підозрюваних названо, шлях до суду відкрито

Названо підозрюваних у причетності до збиття літака, що виконував рейс MH17. Кореспондент DW в Утрехті стежив за реакціями на цю подію, - у тому числі родичів загиблих.

Слідча група назвала підозрюваних у причетності до катастрофи літака Малайзійських авіаліній над Донбасом

Слідча група назвала підозрюваних у причетності до катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" над Донбасом

Родичі загиблих внаслідок атаки на Boeing, що летів рейсом MH17, казали про "полегшення". Експерти Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) в середу, 19 червня, першими саме їм повідомили імена чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до збиття літака "Малайзійських авіаліній" над Донбасом 17 липня 2014 року. "Ми наблизилися до правди", - сказала DW сімейна пара з Роттердама, Роб і Сілене Фредрікс, які втратили у катастрофі 25-річного сина і його подругу. "Я радий, що суд відбудеться у нас, в Нідерландах. Тут заведено судити людей, які заподіяли шкоду іншим", - сказав колишній військовий Роббі Улерс, який втратив двоюрідну сестру.

Координатор JIT, прокурор Фред Вестербеке також не приховував полегшення під час прес-конференції для журналістів. Багато хто скептично ставився до ідеї розслідування, зазначив він: "Нам казали: ви можете почати розслідування, але чи зможете ви довести його до кінця?". Але, додав Вестербеке, "ми завжди казали, що досягнемо мети".

Verantwortkliche für den Abschuss von Passagierflug MH17 - Oleg Pulatow ( JIT)

Квартет підозрюваних: "Стрєлков", "Хмурий", "Гюрза" і "Кріт"

Якщо вважати метою доведення справи до суду, то її досягнуто: до кінця року матеріали слідства будуть передані до суду, і 9 березня 2020 року почнеться процес у справі про збитий над Донбасом Boeing, заявили представники JIT. На лаві підсудних мають опинитися троє росіян: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков"), генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також один громадянин України - Леонід Харченко (на прізвисько "Кріт").

Verantwortkliche für den Abschuss von Passagierflug MH17 - Segrey Dubinskiy ( JIT)

Чому ці четверо? Гіркін, оскільки на той момент він обімав найголовніший військовий пост у самопроголошеній "ДНР", Дубинський - був його заступником, Пулатов - заступником Дубинського, а Харченко - тому, що підпорядковувався Дубинському. Так вдалося відтворити "єдиний ланцюжок" в цій справі, вважають слідчі.

Verantwortkliche für den Abschuss von Passagierflug MH17 - Igor Girkin ( JIT)

Закони Нідерландів дозволяють притягнути до відповідальності згаданих підозрюваних, хоча "самі вони не натискали на кнопку (спуску ракети ЗРК "Бук". - Ред.)", сказав глава національної поліції країни і один з керівників JIT Вільберт Пауліссен. Утім, згідно з висновками слідства, Гіркін і Ко сприяли прибуттю військової техніки з РФ і координували дії ЗРК, зігравши таким чином "ключову роль у вбивстві 298 осіб".

Verantwortkliche für den Abschuss von Passagierflug MH17 - Leonid Khartschenko ( JIT)

Ланцюжок довший і тягнеться до Курська та Москви

Однак у Міжнародній слідчій групі впевнені, що ланцюжок - довший і тягнеться до 53-ої ракетно-зенітної бригади ППО російських збройних сил під Курськом, а також в Кремль. На прес-конференції йшлося про колишнього старшого лейтенанта, а тепер капітана 53-ої бригади, "чиє ім'я поки не розголошується". З опублікованих даних можна зробити висновок, що екіпаж "Бука" відправився на завдання на територію України саме під його керівництвом. Також слідчі згадали, що на завданні були четверо членів екіпажу. Їхні імена не назвали, бо "проти цих людей немає доказів, достатніх для пред'явлення суду", відповів на запитання DW Вестербеке.

DW.COM

Родичі жертв збитого над Україною у 2014 році Boeing 777 намагаються покарати винних у трагедії і позиваються проти Росії та російських банків. Шанси позовів для DW оцінили європейські юристи. (10.04.2019)

У справі катастрофи MH17 обвинувачення висунуть Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і Леоніду Харченку. Їх судитимуть за вбивство. (19.06.2019)

В Утрехті також продемонстрували перехоплені телефонні дзвінки між Гіркіним і "главою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим з проханням про "матеріальну допомогу" з "готовими фахівцями", а також між тодішнім "прем'єр-міністром" самопроголошеної "ДНР" Олександром Бородаєм і Владиславом Сурковим, найбільш високопоставленим кремлівським чиновником, який згадується у справі щодо збиття літака рейсу MH17.

"Росія не відповіла навіть на прості запитання"

Підозрюваних було б більше, якби Росія погодилася співпрацювати зі слідством, зауважив Вільберт Пауліссен. За його словами, слідчі ставлять Росії "прості запитання": "Ми чекаємо відповіді, де перебував ідентифікований нами "Бук" 17 липня. Але РФ не відповідає". "Вони абсолютно точно знають, що саме сталося. І могли б допомогти", - висловив жаль Фред Вестербеке.

Згідно з даними Пауліссена, четверо згаданих підозрюваних наразі перебувають на російській території, але Нідерланди не збираються просити Росію або Україну про екстрадицію підозрюваних через безперспективність подібного запиту. І хоча міжнародний ордер на їхній арешт буде виписаний, побачити "Крота", "Гюрзу", "Хмурого" і "Стрєлкова" в нідерландському суді всерйоз ніхто не розраховує. "І все ж нам хотілося б зрозуміти, навіщо вони це зробили", - зізнався один з родичів.

Дивитись відео 02:03

Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019)

 

Аудіо й відео до теми

Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019)  

Також за темою

Belgien Generalstaatsanwalt Yuriy Lutsenko in Brüssel

Луценко пообіцяв арешт українця, причетного до збиття MH17 19.06.2019

Україна намагатиметься арештувати українця Леоніда Харченка, якого вважають причетним до збиття літака Boeing рейсу MH17, запевнив генпрокурор Юрій Луценко.

Niederlande Westerbeke, Chefankläger der Staatsanwaltschaft, PK in Bunnik zu MH17-Absturz 2014

Прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі MH17 чотирьом особам 19.06.2019

У справі катастрофи MH17 обвинувачення висунуть Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і Леоніду Харченку. Їх судитимуть за вбивство.

Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019) 19.06.2019

Міжнародна слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття МН17 на Донбасі влітку 2014 року. Прокуратура Нідерландів видасть міжнародні ордери на їхній арешт та оголосить їх у розшук.

Реклама

Докладно

Слідча група назвала підозрюваних у причетності до катастрофи літака Малайзійських авіаліній над Донбасом

Катастрофа MH17: підозрюваних названо, шлях до суду відкрито

Названо підозрюваних у причетності до збиття літака рейсу MH17. Репортаж DW з Нідерландів.  

Лінії електропередач в Україні

Синхронізація з Європою: чи потрібен ринок електроенергії

Чи вплине перенесення запуску ринку електроенергії на інтеграцію України в електромережу Європи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  