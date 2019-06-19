Катастрофа MH17: підозрюваних названо, шлях до суду відкрито

Родичі загиблих внаслідок атаки на Boeing, що летів рейсом MH17, казали про "полегшення". Експерти Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) в середу, 19 червня, першими саме їм повідомили імена чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до збиття літака "Малайзійських авіаліній" над Донбасом 17 липня 2014 року. "Ми наблизилися до правди", - сказала DW сімейна пара з Роттердама, Роб і Сілене Фредрікс, які втратили у катастрофі 25-річного сина і його подругу. "Я радий, що суд відбудеться у нас, в Нідерландах. Тут заведено судити людей, які заподіяли шкоду іншим", - сказав колишній військовий Роббі Улерс, який втратив двоюрідну сестру.

Координатор JIT, прокурор Фред Вестербеке також не приховував полегшення під час прес-конференції для журналістів. Багато хто скептично ставився до ідеї розслідування, зазначив він: "Нам казали: ви можете почати розслідування, але чи зможете ви довести його до кінця?". Але, додав Вестербеке, "ми завжди казали, що досягнемо мети".

Квартет підозрюваних: "Стрєлков", "Хмурий", "Гюрза" і "Кріт"

Якщо вважати метою доведення справи до суду, то її досягнуто: до кінця року матеріали слідства будуть передані до суду, і 9 березня 2020 року почнеться процес у справі про збитий над Донбасом Boeing, заявили представники JIT. На лаві підсудних мають опинитися троє росіян: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков"), генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також один громадянин України - Леонід Харченко (на прізвисько "Кріт").

Чому ці четверо? Гіркін, оскільки на той момент він обімав найголовніший військовий пост у самопроголошеній "ДНР", Дубинський - був його заступником, Пулатов - заступником Дубинського, а Харченко - тому, що підпорядковувався Дубинському. Так вдалося відтворити "єдиний ланцюжок" в цій справі, вважають слідчі.

Закони Нідерландів дозволяють притягнути до відповідальності згаданих підозрюваних, хоча "самі вони не натискали на кнопку (спуску ракети ЗРК "Бук". - Ред.)", сказав глава національної поліції країни і один з керівників JIT Вільберт Пауліссен. Утім, згідно з висновками слідства, Гіркін і Ко сприяли прибуттю військової техніки з РФ і координували дії ЗРК, зігравши таким чином "ключову роль у вбивстві 298 осіб".

Ланцюжок довший і тягнеться до Курська та Москви

Однак у Міжнародній слідчій групі впевнені, що ланцюжок - довший і тягнеться до 53-ої ракетно-зенітної бригади ППО російських збройних сил під Курськом, а також в Кремль. На прес-конференції йшлося про колишнього старшого лейтенанта, а тепер капітана 53-ої бригади, "чиє ім'я поки не розголошується". З опублікованих даних можна зробити висновок, що екіпаж "Бука" відправився на завдання на територію України саме під його керівництвом. Також слідчі згадали, що на завданні були четверо членів екіпажу. Їхні імена не назвали, бо "проти цих людей немає доказів, достатніх для пред'явлення суду", відповів на запитання DW Вестербеке.

В Утрехті також продемонстрували перехоплені телефонні дзвінки між Гіркіним і "главою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим з проханням про "матеріальну допомогу" з "готовими фахівцями", а також між тодішнім "прем'єр-міністром" самопроголошеної "ДНР" Олександром Бородаєм і Владиславом Сурковим, найбільш високопоставленим кремлівським чиновником, який згадується у справі щодо збиття літака рейсу MH17.

"Росія не відповіла навіть на прості запитання"

Підозрюваних було б більше, якби Росія погодилася співпрацювати зі слідством, зауважив Вільберт Пауліссен. За його словами, слідчі ставлять Росії "прості запитання": "Ми чекаємо відповіді, де перебував ідентифікований нами "Бук" 17 липня. Але РФ не відповідає". "Вони абсолютно точно знають, що саме сталося. І могли б допомогти", - висловив жаль Фред Вестербеке.

Згідно з даними Пауліссена, четверо згаданих підозрюваних наразі перебувають на російській території, але Нідерланди не збираються просити Росію або Україну про екстрадицію підозрюваних через безперспективність подібного запиту. І хоча міжнародний ордер на їхній арешт буде виписаний, побачити "Крота", "Гюрзу", "Хмурого" і "Стрєлкова" в нідерландському суді всерйоз ніхто не розраховує. "І все ж нам хотілося б зрозуміти, навіщо вони це зробили", - зізнався один з родичів.