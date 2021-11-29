Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Каракас - столиця Венесуели.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Каракас".
Колишній голова національної розвідки СЕБІН Мануель Крістофер Фігуеро понад рік тому був завербований ЦРУ та працював на американців, упевнений глава Венесуели Ніколас Мадуро. Доказів таких тверджень Мадуро не навів.