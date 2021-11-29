Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін

Глава Венесуели Ніколас Мадуро задоволений мирними переговорами з опозицією у Норвегії у той час, як тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що вони поки взагалі не відбуваються.