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Каракас

Каракас - столиця Венесуели.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Каракас".

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами ворогами та шпигунами

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами" 29.11.2021

За словами Мадуро, європейські спостерігачі, які виявили низку порушень на регіональних виборах 21 листопада, намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки 01.09.2021

Альянс опозиційних партій має намір брати участь в регіональних виборах в листопаді. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.
Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу

Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу 02.07.2020

Каракас скасував своє рішення про вислання з країни посолки Євросоюзу, яке було ухвалено після посилення санкцій проти чиновників режиму президента Мадуро.
Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели

Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели 30.06.2020

Президент Венесуели дав посолці Європейського Союзу 72 години, щоб вона залишили Каракас. Причина - запровадження ЄС нових санкцій проти режиму Мадуро.
Євросоюз подовжив санкції щодо керівництва Венесуели

Євросоюз подовжив санкції щодо керівництва Венесуели 11.11.2019

Обмежувальні заходи щодо оточення глави Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряду триватимуть ще рік. У Брюсселі запевнили, що санкції не заподіють шкоди народові Венесуели, що потерпає від кризи.
Норвегія анонсувала відновлення венесуельських переговорів у Осло

Норвегія анонсувала відновлення венесуельських переговорів у Осло 25.05.2019

Представники венесуельського уряду та опозиції повернуться в Осло для подальших переговорів за посередництва Норвегії з метою врегулювання кризи в південноамериканській країні, повідомили у МЗС Норвегії.
Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін

Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін 18.05.2019

Глава Венесуели Ніколас Мадуро задоволений мирними переговорами з опозицією у Норвегії у той час, як тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що вони поки взагалі не відбуваються.
Мадуро звинуватив колишнього голову розвідки Венесуели у шпигунстві на користь ЦРУ

Мадуро звинуватив колишнього голову розвідки Венесуели у шпигунстві на користь ЦРУ 11.05.2019

Колишній голова національної розвідки СЕБІН Мануель Крістофер Фігуеро понад рік тому був завербований ЦРУ та працював на американців, упевнений глава Венесуели Ніколас Мадуро. Доказів таких тверджень Мадуро не навів.
Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу

Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу 10.05.2019

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність погодитися на військову інтервенцію США до своєї країни. Через загрозу переслідувань двоє його соратників переховуються в іноземних посольствах.
Трамп і Путін обговорили Венесуелу й Україну

Трамп і Путін обговорили Венесуелу й Україну 03.05.2019

Головними темами телефонних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним стали ситуація в Венесуелі, Україні та КНДР, повідомив Трамп. У Кремлі вказали на "конструктивний характер" перемовин.
Гуайдо закликав співгромадян до загального страйку

Гуайдо закликав співгромадян до загального страйку 02.05.2019

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо прагне посилити тиск на чинного главу держави. Серія протестів має перерости в загальний страйк.
Венесуела: сутички у Каракасі та можливе військове втручання США

Венесуела: сутички у Каракасі та "можливе" військове втручання США 01.05.2019

Під час виступів опозиції у Каракасі Національна гвардія застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Тим часом США та РФ звинуватили одне одного в втручанні в ситуації у Венесуелі.
Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі

Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі 01.05.2019

У столиці Венесуели Каракасі спалахнули сутички між прибічниками опозиції та проурядовими силами. Кількість поранених вже перевищила півсотні.
Гуайдо оголосив останню фазу повалення режиму Мадуро

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро 30.04.2019

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро.
Гуайдо закликає прихильників на найбільший в історії Венесуели марш

Гуайдо закликає прихильників на "найбільший в історії Венесуели" марш 20.04.2019

Тимчасовий президент Венесуели закликав співгромадян 1 травня взяти участь у масовій акції протесту проти політики Ніколаса Мадуро.
Мовлення іспаномовного телеканалу DW у Венесуелі відновлено

Мовлення іспаномовного телеканалу DW у Венесуелі відновлено 15.04.2019

Сигнал іспаномовного кабельного телеканалу Deutsche Welle зник у Венесуелі напередодні. Берлін нагадав Каракасу про свободу преси.
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