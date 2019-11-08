Кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини пообіцяв Україні особливу увагу

Кандидат у єврокомісари з політики сусідства та розширення Євросоюзу від Угорщини Олівер Варгеї пообіцяв у разі його призначення на цю посаду приділяти особливу увагу Україні. Про це він заявив під час слухань у комітеті Європарламенту з закордонних справ у четвер, 14 листопада, повідомляє кореспондент DW.

"Україна завжди отримуватиме мою особливу увагу. Вона має ключове геополітичне значення для ЄС. Ми й надалі підтримуватимемо її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, докладатимемо зусиль для завершення конфлікту на Донбасі та підтримуватимемо реформи - чи щодо верховенства права, чи-то для економіки", - зазначив Варгеї.

Слухання у комітеті Європарламенту з закордонних справ передують голосуванню щодо призначення кандидата на посаду єврокомісара. За їхніми підсумками того ж дня комітет вирішуватиме, чи давати "зелене світло" Варгеї.

Результат голосування поки не розголошуватиметься. Рішення щодо всіх комісарів оголосять наступного тижня, після чого Європарламент голосуватиме за увесь список членів наступної Єврокомісії.

Очікується, що голосування щодо цього списку відбудеться в останній тиждень листопада. Якщо воно буде позитивним, то Єврокомісія на чолі з майбутньою головою, ексміністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), зможе розпочати роботу 1 грудня.