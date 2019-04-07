 Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка

Боксер, брат мера Києва Володимир Кличко зажадав, щоб кандидати у президенти Зеленський і Порошенко здали аналізи антидопінговій асоціації VADA. Петро Порошенко уже погодився.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко у середу, 10 квітня, закликав кандидатів на посаду президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського в другій половині дня прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам міжнародної організації VADA (Voluntary Anti-Doping Association). Наразі представники VADA перебувають у Києві.

"Я закликаю добровільно кандидатів у президенти України сьогодні прийти на НСК "Олімпійський" між 15 і 18 годинами і повторно здати аналізи в компетентні організації та лабораторії", - заявив він на спільній прес-конференції з представниками VADA у Києві.

DW.COM

Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі. (08.04.2019)

Петро Порошенко заявив, що чекає Володимира Зеленського на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня для проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Він також готовий пройти тест у WADA. (07.04.2019)

Порошенко здавав аналізи у медцентрі НСК "Олімпійський", а Зеленський обрав приватну клініку Eurolab. Експрес-тест Порошенка - "чистий", повідомив лікар-нарколог. (05.04.2019)

Президент України Петро Порошенко уже дав відповідь, що має намір прибути на "Олімпійський" і здати аналізи представникам Всесвітнього антидопінгового агентства. "Порошенко піде на "Олімпійський" у зазначений Володимиром Кличком час", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в адміністрації президента України. Відповіді з боку кандидата у президенти Володимира Зеленського на момент публікації матеріалу не надходило.

Нагадаємо, 5 квітня Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі. Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводили чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить його знайомому бізнесмену Андрію Пальчевському. За результатами експрес-тесту медики не виявили у крові обох кандидатів жодних психоактивних речовин.

Як відомо, під час першого туру голосування на виборах президента України 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,2 відсотка голосів виборців (5,7 мільйона громадян), тоді як Петра Порошенка підтримали 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Дивитись відео 03:38

Другий шанс для президента чи перший для коміка? (05.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Другий шанс для президента чи перший для коміка? (05.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Petro Poroschenko, Präsident

Порошенко чекає Зеленського 14 квітня для проведення дебатів на "Олімпійському" 07.04.2019

Петро Порошенко заявив, що чекає Володимира Зеленського на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня для проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Він також готовий пройти тест у WADA.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Petro Poroschenko, Präsident

Порошенко погодився на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський" 04.04.2019

Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський.

Bildkombo Poroschenko Wolodymyr Selenskyj

Зеленський не прийде на НСК "Олімпійський" 14 квітня 08.04.2019

Дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком можуть відбудутись 19 квітня, заявив кандидат у президента України Володимир Зеленський. Раніше Порошенко називав іншу дату - 14 квітня.

Реклама

Докладно

Уламки ракети, якою було збито Boeing 777 над Донеччиною 17 липня 2014 року

Справа МН17: як родичі жертв судяться з російськими банками

Родичі жертв рейсу MH17 намагаються покарати винних у трагедії. DW - про юридичні складності позивачів.  

Саміт ЄС-Китай у Брюсселі

Китайський прорив: чого досягнув ЄС на саміті з КНР

Саміт ЄС-Китай, який останніми днями був на межі провалу, завершився ухваленням спільної декларації.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  