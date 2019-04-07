Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка

Український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко у середу, 10 квітня, закликав кандидатів на посаду президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського в другій половині дня прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам міжнародної організації VADA (Voluntary Anti-Doping Association). Наразі представники VADA перебувають у Києві.

"Я закликаю добровільно кандидатів у президенти України сьогодні прийти на НСК "Олімпійський" між 15 і 18 годинами і повторно здати аналізи в компетентні організації та лабораторії", - заявив він на спільній прес-конференції з представниками VADA у Києві.

Президент України Петро Порошенко уже дав відповідь, що має намір прибути на "Олімпійський" і здати аналізи представникам Всесвітнього антидопінгового агентства. "Порошенко піде на "Олімпійський" у зазначений Володимиром Кличком час", - повідомили інформагенції "Інтерфакс-Україна" в адміністрації президента України. Відповіді з боку кандидата у президенти Володимира Зеленського на момент публікації матеріалу не надходило.

Нагадаємо, 5 квітня Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі. Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводили чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить його знайомому бізнесмену Андрію Пальчевському. За результатами експрес-тесту медики не виявили у крові обох кандидатів жодних психоактивних речовин.

Як відомо, під час першого туру голосування на виборах президента України 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,2 відсотка голосів виборців (5,7 мільйона громадян), тоді як Петра Порошенка підтримали 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.