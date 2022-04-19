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Кабул

У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих

У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих 19.04.2022

Біля школи та центру вивчення англійської мови на заході Кабула, де живуть шиїти, пролунало три вибухи. Інформація щодо кількості жертв не остаточна, кажуть у місцевій поліції.
Росія акредитувала дипломата від руху Талібан

Росія акредитувала дипломата від руху "Талібан" 09.04.2022

Рух "Талібан", який має контроль над Афганістаном, надіслав до Москви тимчасово повіреного у своїх справах. Жодна інша країна не дала акредитації представникам "Талібану". У самій РФ цей рух визнано забороненим.
ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів

ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів 02.02.2022

За даними ООН, невідомі затримали двох журналістів 31 січня. Досі немає інформації і про зниклих два тижні тому після демонстрації активісток. "Талібан" відкидає закиди про причетність до зникнення людей.

Талібан пообіцяв відновити видачу паспортів афганцям

"Талібан" пообіцяв відновити видачу паспортів афганцям 18.12.2021

Таліби, котрі призупинили видачу паспортів в Афганістані у серпні цього року, обіцяють відновити її у січні 2021-го. З наявними документами афганці зможуть залишити країну.
У Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія - Макрон

У Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія - Макрон 04.12.2021

Франція та інші європейські країни розглядають можливість відкрити в Афганістані спільне диппредставництво. Цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан", наголосив президент Франції Еммануель Макрон.
Талібан попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані

"Талібан" попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані 29.11.2021

Представники "Талібану" на зустрічі з делегацією ЄС пообіцяли дозволити всім бажаючим залишити Афганістан, якщо Євросоюз підтримає роботу аеропортів.
Таліби атакували осередок Ісламської держави після вибуху в Кабулі

Таліби атакували осередок "Ісламської держави" після вибуху в Кабулі 04.10.2021

Після вибуху бомби біля мечеті в Кабулі таліби провели операцію, під час якої загинули троє терористів "Ісламської держави".
Черговий напад на Талібан у Кабулі забрав життя цивільних

Черговий напад на "Талібан" у Кабулі забрав життя цивільних 03.10.2021

У столиці Афганістану біля мечеті, в якій ніби перебували лідери "Талібану", стався вибух, внаслідок якого загинули цивільні. Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.
Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів

Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів 28.09.2021

Таліби висловили бажання взяти участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Однак багато країн не поспішають визнавати нову владу в Кабулі. DW - про різні позиції щодо цього питання.
Дилема для Талібану: освіта і права жінок в обмін на допомогу

Дилема для "Талібану": освіта і права жінок в обмін на допомогу 24.09.2021

Залежність від іноземної фінансової допомоги може пом'якшити політику "Талібану" щодо жінок. Утім, освіта для дівчат і жінок в Афганістані, як і раніше, буде складним питанням.
Ще один літак з Афганістану зі 100 евакуйованими прямує до Києва - ГУР

Ще один літак з Афганістану зі 100 евакуйованими прямує до Києва - ГУР 23.09.2021

У Головному управлінні розвідки міноборони заявили про успішні переговори щодо евакуації людей з Афганістану. До України вже прямує літак з близько 100 людьми на борту.
У Кабулі жінки вимагали права на освіту та працю

У Кабулі жінки вимагали права на освіту та працю 19.09.2021

У Кабулі група жінок вийшла на акцію протесту перед колишнім міністерством у справах жінок, вимагаючи права на освіту та працю.
Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН

Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН 11.09.2021

Загалом двома рейсами авіакомпанії Qatar Airways з Кабула до столиці Катару було вивезено понад 250 іноземців.
Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану

Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану 10.09.2021

Через афгано-пакистанський кордон вдалося вивезти 72 людини - самих кореспондентів та членів їхніх сімей. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні.
Евакуація з Афганістану: Вашингтон відзначив професійність талібів

Евакуація з Афганістану: Вашингтон відзначив професійність талібів 09.09.2021

У Білому домі наголосили, що проведення евакуації цивільним рейсом з Афганістану уможливило сприяння "Талібану".
З Кабула вилетів перший цивільний евакуаційний рейс з іноземцями

З Кабула вилетів перший цивільний евакуаційний рейс з іноземцями 09.09.2021

Рейс авіакомпанії Qatar Airways став першим цивільним евакуаційним рейсом після завершення виведення американських військ з Афганістану. На борту 200 іноземців, яких мають доправити в Доху.
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