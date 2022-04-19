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Біля школи та центру вивчення англійської мови на заході Кабула, де живуть шиїти, пролунало три вибухи. Інформація щодо кількості жертв не остаточна, кажуть у місцевій поліції.
Рух "Талібан", який має контроль над Афганістаном, надіслав до Москви тимчасово повіреного у своїх справах. Жодна інша країна не дала акредитації представникам "Талібану". У самій РФ цей рух визнано забороненим.
За даними ООН, невідомі затримали двох журналістів 31 січня. Досі немає інформації і про зниклих два тижні тому після демонстрації активісток. "Талібан" відкидає закиди про причетність до зникнення людей.
Таліби, котрі призупинили видачу паспортів в Афганістані у серпні цього року, обіцяють відновити її у січні 2021-го. З наявними документами афганці зможуть залишити країну.
Франція та інші європейські країни розглядають можливість відкрити в Афганістані спільне диппредставництво. Цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан", наголосив президент Франції Еммануель Макрон.
Представники "Талібану" на зустрічі з делегацією ЄС пообіцяли дозволити всім бажаючим залишити Афганістан, якщо Євросоюз підтримає роботу аеропортів.
Після вибуху бомби біля мечеті в Кабулі таліби провели операцію, під час якої загинули троє терористів "Ісламської держави".
У столиці Афганістану біля мечеті, в якій ніби перебували лідери "Талібану", стався вибух, внаслідок якого загинули цивільні. Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.
Таліби висловили бажання взяти участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Однак багато країн не поспішають визнавати нову владу в Кабулі. DW - про різні позиції щодо цього питання.
Залежність від іноземної фінансової допомоги може пом'якшити політику "Талібану" щодо жінок. Утім, освіта для дівчат і жінок в Афганістані, як і раніше, буде складним питанням.
У Головному управлінні розвідки міноборони заявили про успішні переговори щодо евакуації людей з Афганістану. До України вже прямує літак з близько 100 людьми на борту.
У Кабулі група жінок вийшла на акцію протесту перед колишнім міністерством у справах жінок, вимагаючи права на освіту та працю.
Загалом двома рейсами авіакомпанії Qatar Airways з Кабула до столиці Катару було вивезено понад 250 іноземців.
Через афгано-пакистанський кордон вдалося вивезти 72 людини - самих кореспондентів та членів їхніх сімей. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні.
У Білому домі наголосили, що проведення евакуації цивільним рейсом з Афганістану уможливило сприяння "Талібану".
Рейс авіакомпанії Qatar Airways став першим цивільним евакуаційним рейсом після завершення виведення американських військ з Афганістану. На борту 200 іноземців, яких мають доправити в Доху.
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