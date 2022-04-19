Росія акредитувала дипломата від руху "Талібан"

Рух "Талібан", який має контроль над Афганістаном, надіслав до Москви тимчасово повіреного у своїх справах. Жодна інша країна не дала акредитації представникам "Талібану". У самій РФ цей рух визнано забороненим.