 Кабмін схвалив проєкт держбюджету України до другого читання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кабмін схвалив проєкт держбюджету України до другого читання

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, дефіцит бюджету порівняно з проєктом до першого читання скорочено з 6-ти до 5,5 відсотка від ВВП, або на 24 мільярди гривень.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання

Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований проєкт  державного бюджету на 2021 рік  до другого читання у Верховній Раді та відправив на розгляд парламенту. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну в четвер, 26 листопада, повідомляє урядовий портал. Порівняно з проєктом держбюджету до першого читання доопрацьований варіант передбачає скорочення дефіциту з 6 відсотків до 5,5 відсотка від ВВП.

"Знайдено можливість скоротити дефіцит бюджету до ВВП із 6 відсотків, як було запропоновано в першому читанні, до 5,5 відсотка", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Таким чином, дефіцит скорочено на 24 мільярди гривень - до 246,35 мільярда. За словами прем'єра, бюджет залишається збалансованим і реалістичним до виконання.

Читайте також: Нереалістичні очікування. Бюджет України 2021 буде важко виконати?

Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення документа також запевнив, що проєкт держбюджету є "якісним, чітко прорахованим і збалансованим документом, який є дійсно реальним до виконання".

Марченко додав, що у процесі доопрацювання уряд проводив консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо формування спільного бачення основних бюджетних показників у рамках програми партнерства України і МВФ. "В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - зазначив очільник мінфіну.

Читайте також: Проєкт бюджету-2021: що не так з кошторисом України на наступний рік?

У початковому проєкті доходи держбюджету було визначено на рівні 1,071 трильйона гривень, видатки - 1,331 трильйона гривень. Нова редакція законопроєкту передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона гривень видатків. Як повідомлялося, держбюджет на 2020 рік передбачає дефіцит у 7,5 відсотка від ВВП. 

Нагадаємо, міністерство фінансів у четвер вранці заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Дивитись відео 04:35

Бюджет-2021: на Зеленського витрачатимуть більше? (19.10.2020)

Також за темою

Ukraine Ministerpräsident Denys Schmyhal

Шмигаль запевнив, що курс гривні найближчим часом буде стабільним 04.09.2020

За словами глави уряду України, найближчим часом курс гривні залишатиметься стабільним на рівні 27-28 гривень за долар США.

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин 03.04.2020

Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?

Ukraine Kiew Präsident Poroschenko beim Treffen mit dem nationalen Sicherheitsrat

Порошенко заявив, що підписав бюджет-2019 07.12.2018

Петро Порошенко заявив про підписання закону про держбюджет України на 2019 рік. На сайті українського президента інформація поки що відсутня.

Реклама

Докладно

Акція в Мінську на підтримку журналістів, вересень 2020 року

Ходіння мінним полем. Як у Білорусі працюють журналісти

Інтерв'ю DW заступника голови Білоруської асоціації журналістів Бориса Горецького про умови, у яких опинилися ЗМІ.  

Siemens Mireo Plus H

Водневий поїзд у ФРН: ставка на електроліз і зелений H2

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  