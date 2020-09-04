Кабмін схвалив проєкт держбюджету України до другого читання

Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання у Верховній Раді та відправив на розгляд парламенту. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну в четвер, 26 листопада, повідомляє урядовий портал. Порівняно з проєктом держбюджету до першого читання доопрацьований варіант передбачає скорочення дефіциту з 6 відсотків до 5,5 відсотка від ВВП.

"Знайдено можливість скоротити дефіцит бюджету до ВВП із 6 відсотків, як було запропоновано в першому читанні, до 5,5 відсотка", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Таким чином, дефіцит скорочено на 24 мільярди гривень - до 246,35 мільярда. За словами прем'єра, бюджет залишається збалансованим і реалістичним до виконання.

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Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення документа також запевнив, що проєкт держбюджету є "якісним, чітко прорахованим і збалансованим документом, який є дійсно реальним до виконання".

Марченко додав, що у процесі доопрацювання уряд проводив консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо формування спільного бачення основних бюджетних показників у рамках програми партнерства України і МВФ. "В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - зазначив очільник мінфіну.

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У початковому проєкті доходи держбюджету було визначено на рівні 1,071 трильйона гривень, видатки - 1,331 трильйона гривень. Нова редакція законопроєкту передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона гривень видатків. Як повідомлялося, держбюджет на 2020 рік передбачає дефіцит у 7,5 відсотка від ВВП.

Нагадаємо, міністерство фінансів у четвер вранці заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.